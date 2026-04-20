Mardin'de sağanak hayatı felç etti: Öğrenciler okulda mahsur kaldı

Mardin'de sağanak hayatı felç etti: Öğrenciler okulda mahsur kaldı
Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bir okulda mahsur kalan öğrenciler ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede cadde ve sokakları göle çeviren yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

saganakta-gole-donen-sokakta-yuzdu-2-1269633-377849.jpg

SEL SULARI EV VE İŞ YERLERİNE DOLDU

Sağanak nedeniyle Vali Ozan Caddesi sular altında kalırken, İstasyon Mahallesi’nde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölgedeki bir petrol istasyonu da sel sularından etkilenen alanlar arasında yer aldı. Araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, birçok vatandaş güvenli bölgelere sığınmak için yoğun çaba gösterdi.

ÖĞRENCİLER OKULDA MAHSUR KALDI

İstasyon Mahallesi’ndeki bir okulun avlusunun sel sularıyla dolması sonucu öğrenciler içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin koordineli çalışması neticesinde, okulda mahsur kalan öğrenciler güvenli bir şekilde kurtarıldı. (dha)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

