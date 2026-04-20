Erciyes'te sezon bitmeden ziyaretçi rekoru kırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen ve profesyonel anlamda ilk olarak 2011-2012 sezonunda hizmet vermeye başlayan Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçi sayısı her yıl artıyor.

Doldu taştı: Kayakseverler Erciyes'e akın etti

ZİYARETÇİ SAYISIYLA TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Deprem ve Kovid-19 salgını gibi nedenlerden bazı sezonlar ziyaretçi sayısında düşüş gösteren merkezde, bu yılların dışında turist sayısı her sene artmaya devam etti.

Bu sezonu da dolu dolu geçiren Erciyes, daha sezon kapanmadan 3 milyon 300 bin ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.