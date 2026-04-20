Erciyes'te sezon bitmeden ziyaretçi rekoru kırıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, sezon kapanmadan tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen ve profesyonel anlamda ilk olarak 2011-2012 sezonunda hizmet vermeye başlayan Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçi sayısı her yıl artıyor.
ZİYARETÇİ SAYISIYLA TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI
Deprem ve Kovid-19 salgını gibi nedenlerden bazı sezonlar ziyaretçi sayısında düşüş gösteren merkezde, bu yılların dışında turist sayısı her sene artmaya devam etti.
Bu sezonu da dolu dolu geçiren Erciyes, daha sezon kapanmadan 3 milyon 300 bin ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının