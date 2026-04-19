Motosiklet çarpan bebek ve babası yaralandı: Feci kaza kamerada
Yayınlanma:
Kilis'te motosiklet çarpması sonucu savrulan bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki R.G. ile babası F.G. yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kilis'te Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde E.Ö.'nün kullandığı motosiklet, yaya geçidinde baba F.G. ile bebek arabasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki R.G. ile baba F.G. ağır yaralandı.
SAVULAN ARABADAKİ BEBEK VE BABASI YARALANDI
Akşam saatlerinde meydana gelen kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı baba ile bebek, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)
