Gülistan Doku'nun ablasından o açıklamaya sert tepki

Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD’de bulunan şüpheli Umut A.’nın ağabeyi S.A.’nın, Doku ailesinin avukatı ile yaptığı konuşmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde S.A., kardeşiyle yaptığı konuşmayı aktararak çarpıcı ifadeler kullandı.

FİRARİ ŞÜPHELİNİN ABİSİNDEN ÇARPICI İFADELER

S.A., görüntülerde şu ifadelere yer verdi:

“Ben çok üstüne gittim Umut'un. Sorguladım. Ben dedim ki ‘Umut nedir bu mevzu?’ Sadece evet, hayır cevapları verdi. Umut, ‘niye öldürmüş? Hamile mi kalmış?’ dedim. Evet, hamile kalmış. Bebeği, aldırmak istememiş. Böyle biraz kaçamak cevapları verdi ama büyük ihtimalle dediğine göre Türkay demiş ki, ‘Kız hamile kaldı. Ben de kafasına sıktım’ Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti yani. Büyük ihtimalle tek bir mermi mi sıkıyor? Dediğine göre tek bir mermi sıkıyor. Nerede sıktığını söylemiyor”

VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Bu gelişme sonrasında, dönemin Tunceli Valisi’nin oğlu Mustafa Türkay Sonel, “kasten öldürme” suçundan dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABLA AYGÜL DOKU’DAN SERT TEPKİ

Gülistan’ın ablası Aygül Doku, ortaya çıkan ses kaydındaki ifadelerin yayılması ve Sonel’in tutuklanması sonrasında bir açıklama yaptı. Doku, Sonel’in sadece öldürme değil, aynı zamanda cinsel istismar suçundan da tutuklandığına dikkat çekerek şunları söyledi: