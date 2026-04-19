Gülistan Doku'nun ablasından o açıklamaya sert tepki

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, firari şüphelinin abisinin “Gülistan hamile kalmış, bebeği aldırmak istememiş” şeklindeki ifadelerine isyan ederek, “Gülistan, rızası dışında cinsel istismara uğradığı için, namusunu korumak istediği için öldürülmüştür” dedi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD’de bulunan şüpheli Umut A.’nın ağabeyi S.A.’nın, Doku ailesinin avukatı ile yaptığı konuşmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde S.A., kardeşiyle yaptığı konuşmayı aktararak çarpıcı ifadeler kullandı.

“Ben çok üstüne gittim Umut'un. Sorguladım. Ben dedim ki ‘Umut nedir bu mevzu?’ Sadece evet, hayır cevapları verdi. Umut, ‘niye öldürmüş? Hamile mi kalmış?’ dedim. Evet, hamile kalmış. Bebeği, aldırmak istememiş. Böyle biraz kaçamak cevapları verdi ama büyük ihtimalle dediğine göre Türkay demiş ki, ‘Kız hamile kaldı. Ben de kafasına sıktım’ Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti yani. Büyük ihtimalle tek bir mermi mi sıkıyor? Dediğine göre tek bir mermi sıkıyor. Nerede sıktığını söylemiyor”

Bu gelişme sonrasında, dönemin Tunceli Valisi’nin oğlu Mustafa Türkay Sonel, “kasten öldürme” suçundan dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülistan’ın ablası Aygül Doku, ortaya çıkan ses kaydındaki ifadelerin yayılması ve Sonel’in tutuklanması sonrasında bir açıklama yaptı. Doku, Sonel’in sadece öldürme değil, aynı zamanda cinsel istismar suçundan da tutuklandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Mustafa Türkay Sonel, Gülistan’ın rızası dışında cinsel saldırı ve Gülistan’ı öldürme suçundan tutuklanmıştır. Bazı yayın organlarının bunu eksik vermesi suçun eksik işlendiği anlamına gelir. İkincisi Gülistan’ın hamile kaldığı ve bebeği aldırmak istemediği bilgisi yanlıştır. Gülistan bunları şikayet edebilmek için hastaneye gitmiş ve o tahlilleri çıkartmıştır. Zaten bu yüzden o hastane kayıtları silinmiş ve Gülistan kızımız öldürülmüştür. Rızası dışında cinsel istismara maruz kalan bir insan neden bebeği aldırmak istemesin? Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım. Gülistan bu tecavüzcülere, bu çeteye direndiği için namusunu korumak için, bunlara boyun eğmediği için zaten bugün aramızda değil.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

