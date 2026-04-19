Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlunun ifadesi ortaya çıktı

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı.

Sonel ifadesinde Uğurcan Açıkgöz, Umut Altaş ve Ercem Çelebi'yi Tunceli'de olduğu zaman diliminde arkadaş ortamından tanıdığını söyledi.

Sonel, Umut Altaş'ın bundan 6-7 ay önce yurt dışı numarasından kendisini arayarak 10 bin dolar borç para istediğini bunu da Uğurcan Açıkgöz ile paylaştığını söyledi.

"GÜLİSTAN DOKU'YU TANIMIYORUM"

Sonel, ifadesinde Gülistan Doku'yu tanımadığını söyledi:

"Ben Gülistan DOKU'yu şahsen tanımam. Herhangi bir yerde herhangi bir suretle görüşmedim. Hiçbir şekilde iletişimim olmadı. Sadece kaybından sonda herkes gibi ben de basından duyduğum kadarıyla tanıdım. Ben Gülistan DOKU'nun sosyal medya hesaplarından veya verilerinden bir şey silmedim. böyle bir şey mümkün değildir, benim veya bir yakınımın bu olayla ilgisi yoktur.

Gülistan DOKU’nun kayıp olması haberlerine kadar ismini bile duymadım. Benim bildiğim kadarıyla arkadaş grubumdan hiçbirisi Gülistan DOKU'yu tanımazdı."

"HATLAR KONUSUNDA NE DESEM YALAN OLUR"

"Umut Altaş ve Uğurcan Açıkgöz'ün201-2020 yıllarında kullandıkları hatlardan başka hatları veya patates hat diye tabir edilen hatlar konusunda ne desem yalan olur, bilmiyorum çünkü. Mesela benim numaram çocukluğumdan beri aynıdır, hiç değişmedi, yıllardır da benden başkası bu hattı kullanmaz"

GİZLİ TANIĞIN BEYANLARINI YALANLADI

Sonel, soruşturma kapsamında gizli tanık olarak ifade veren 'Şubat'ın beyanlarını yalanladı.

"Herhangi kırsal bir yolu kullanmış değilim. Ben bu zamana kadar herhangi bir silaha yada tabancaya sahip olmadım. Airsoft isimli renkli boncuk atan tüfeklere merakım vardır. Bu benim ilgim olan bir spor dalıdır. O dönem MIT Müdürü nün oğlu olan Oğulcan BAKAR ya da BAKAN isimli arkadaşımın yönlendirmesiyle öğrendim."

"AIRSOFT İSİMLİ TÜFEKLERE MERAKIM VARDIR"

Sonel, ifadesinde Airsof tüfeklerine merakı olduğunu söyledi:

"Ben bu zamana kadar herhangi bir silaha yada tabancaya sahip olmadım. Airsoft isimli renkli boncuk atan tüfeklere merakım vardır. Bu benim ilgim olan bir spor dalıdır"

"TABANCA İLE BİRİNİ VURDUM" BEYANINI YALANLADI

Sonel, ifadesinde birisini vurduğu yönünde ifade kullanmadığını savundu:

"Celal ALTAŞ'ın ifadesinde geçen oğlu Umut ile yaptığı telefon görüşmesinde benim Umut'a söylediğim iddia edilen "Ben bu tabancayla birisini vurdum" şeklindeki beyan kesinlikle yalandır. Şahsın neden benimle ilgili böyle bir beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Bu duruma çok şaşkınım. Umut ile aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Benim ateşli silahım yoktur."

-Hatta bu spora ait evin bahçesinde oynadığımıza dair birçok fotoğraf v e video telefonumda mevcuttur hatta bu sporda kullanılan silahının hepsinin faturası mevcuttur. Bu sporda kullanılan silahları İzmir Av Market Airsoft isimli sarı renkli internet silesinden sipariş verirdik.

-Hatta bu sporda kullanılan silahların boncuklarını da bu siteden sipariş verirdik. Bu silahlarda kullanılan boncuklara B.B denir v e pahalı olduğu için bir sonraki için kullandığımız zamanlarda tekrar yerden toplardık.

BAZ KAYITLARI İLE ÇELİŞTİ

Sonel, gençlik merkeziyle ilgili sorulara ise şu şekilde yanıt verdi:

"Ünsal, Uğurcan, Şafak ve hatırlayamadığım birkaç dershane ve okul arkadaşımla birlikte gençlik merkezine giderdim. Ayrıca çevredeki kafelerde de zaman geçirirdik. Daraltılmış baz kayıtlarının bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir."

Sonel'in bu cevabında aynı baz sinyalinde olmalarının aynı yerde olmadığını savundu.

Savcılık, Sonel'in yaptığı telefon görüşmelerinin detaylarını paylaşıp, "Gülistan'ın çalıştığı Hanımeli kafeye gittiğiniz gün olan 04 Ocak 2020 günü saat 17:22'de 54 saniyene görüştünüz, görüşmelerinizin 27 Aralık 2019'da Gizli tanık beyanında Gülistan DOKU ya gençlik merkezinde tecavüze uğradığı iddia olunan olayla bir ilgisi var mıdır?" şeklinde soru yöneltti.

Sonel bu soruya, "Ben bana bahsettiğiniz telefon konuşmalarının içeriklerini uzun zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Gizli tanığın beyanındaki tecavüz olayı ile benim hiçbir bilgim ve alakam yoktur. B konu çok korkunç ve iğrenç bir durumdur. Benim de bir kız kardeşim var. Yanlış hatırlamıyorsam bahsettiğiniz Hanımeli cafenin sahibinin oğlu Sidar-ELMA-bizim arkadaş grubunda okul arkadaşımdır. Hatta kendisin Apple diyerek takılırdık. Bu arada ben bu hanımeli isimli kafeye bir yada iki kere gitmişimdir. O da arkadaşlarım Umut ALTAŞ ve Ekincan'ın bu kafenin tatlılarını sevmeleridir. Ben zaten tatlı seven bir insan değilim geçerken onlar için oraya uğrar paket olarak tatlıları alırdık. Hatta bana da tatlı yememi ısrar ederlerdi ancak ben tatlı yemezdim. Ben en çok Balkon isimli kafeye giderdim." şeklinde yanıt verdi.

KRİTİK GÜN: 5 OCAK!

Savcılık, Sonel'e Umut Altaş’la normalde sık sık görüşmesine rağmen Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün boyunca neden hiç telefonla konuşmadığını ve aynı gün akşamı Altaş ile Şükrü Eroğlu’yla birlikte Sarı Saltuk Viyadüğü civarında ne amaçla bulunduğunu sordu.

Sonel bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Bu soru ile ilgili üzerinden çok zaman geçtiği için hiçbir şey hatırlamıyorum. Bana mesela dünü sorsanız size dakika dakika saniye saniye söylerim. Ancak siz bana 6 yıl önceki saat aralığını soruyorsunuz. Bunu hatırlamam mümkün değildir. Şükrü ile ilgi sorduğunuz soruya bir fikrim yoktur. O gün için özel değil ancak bahsettiğiniz bölgeyi benim anladığım kadarıyla araçlarımıza yakıt almaya gider orda turlardık. Hatta daha ileride bulunan BP isimli yakıt istasyonuna kadar gider dönerdik. Biz bahsettiğiniz yola farklı farklı araçlarla bazen toplu bazen de Umut ile birlikte giderdik. Hatta Umut babasından arabayı her zaman alamazdı, bunun sıkıntısı çok yaşardı gönlü kırılmasın diye Umut'u kendi arabamla gezdirirdim"

GÜLİSTAN'IN EŞYALARINI BARAJA KİM ATTI?

Savcı, Gülistan'ın baraja atılan eşyalarının baraja kim tarafından atıldığını sordu. Sonel, "Gülistan DOKU'yu tanımam ki eşyalarını bileyim. Zaten biz o bölgede yukarıda da söylediğim gibi araçlarda hareket halinde olurduk, yolda durup beklemezdik. Kaldı ki orada araç ile durabilecek bir yer yoktur. Bahsettiğiniz malzemeleri birisi atmış olsa bile ben onu kim olduğunu ve neden atıldığını bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

'BİZ O YOLDA SADECE TURLARDIK'

Cinayet gecesine dair daraltılmış baz raporları ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarının sorulması üzerine Sonel, “Bahsettiğiniz tarih çok eski, sıradan bir gün olduğu için hatırlamam mümkün değil. Biz o yoldan sadece araçla geçerken yakıt alır veya turlardık. Kesinlikle durup bekleme yapmazdık. O bölgede hareket halinde olduğumuz için telefonlarımızın baz vermesi normaldir. Ayrıca Gülistan Doku’yu tanımıyorum ki barajda bulunan makas, reçete veya notun ona ait olduğunu bileyim. İsmini dahi bilmediğim bir kızın olayında benim ismimin geçmesi de babamın vali olmasındandır. Ben sade bir Türk vatandaşıyım. Yaşantım da o yöndedir” dedi.

"VİZELERE HAZIRLANMAM GEREKİRKEN KARŞINIZDAYIM"

Sonel, bu durumda olmasının nedeninin babasının makamı olduğunu söyleyip gizli tanığın ifadelerini reddetti:

"Gizli tanığın aleyhimde Gülistan Dokuyu öldürdüğüme yönelik bu beyanı tamamen asılsızdır. Tarafima iddia edilen suçlamaların hiç birisini kabul etmiyorum. Bana ve aileme karşı yapılmış olan bir itibar suikastidir. İsmini dahi bilmediğim bir kızın olayında benim ismimin geçmesi de babamın vali olmasındandır. Benim gibi üniversite öğrencisi olan birisinin akşam saatlerinde evinden alınarak burayа getirilip gözaltına alınmam bu durumları yaşamamın tek sebebi babamın makamıdır. Ben sade bir Türk vatandaşıyım. Yaşantım da o yöndedir. Benim şu an üniversitede vize sınavlarıma hazırlanmam gerekirken sizin karşınızdayım ve bu durum benim çok fazla zoruma gidiyor. Eğitim hayatım benim için çok önemlidir."

"GÜLİSTAN'IN ABLASI İLE ÖĞRETMEN EVİNDE KARŞILAŞTIK"

Sonel, Gülistan Doku'nun ablası ile öğretmen evinde karşılaştıklarını söyledi:

"Ben Gülistan Doku'nun ablası Aygül Dokuyu bizzat tanımıyorum basından duyduğum kadarıyla biliyorum. Ancak gülistan Doku'nun kaybolduğu dönem Aygül ve ailesi öğretmen evinde kaldıkları için ben de üniversite sınavına hazırlanmak amacıyla öğretmen evinde bulunduğum için Aygül Doku ile öğretmen evine karşılaştım. Bana naif bir dille " ablacım baban kardeşimi bulur dimi" dedi. Bende "bulunur ablacım, biz de bunu istiyoruz, neden bulunmasın" dedim."

JANDARMA RAPORU: CESET GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN SONRADAN ÇIKARTILDI

Savcılık sevk yazısında yer alan gizli tanık beyanında; Mustafa Türkay Sonel’in Gülistan Doku’yu yanındaki diğer şüpheli Umut Altaş ile birlikte öldürdüğü, ardından koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun cesedi Pertek ilçesi Koçpınar köyündeki bir mezarlığın yanına gömdüğü iddia edildi. Bu beyan üzerine 12 Ocak 2025 tarihinde bölgede yer altı görüntüleme cihazı (YGC) ile yapılan tarama sonuçları raporda şöyle yer aldı:

“İlgili alanda daha önceden bir kazı yapıldığı, bir şahsın gömülerek yaklaşık 1-2 yıl içerisinde buradan çıkartıldığı, tespit edilen boşluğu ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silah da gömülmüş olabileceği, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin bu sebeple oluşturulduğunun değerlendirildiği tespit edilmiştir.”

ZEINAL'I DA TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Sonel, İl Jandarma Komutanlığı'nda verdiği ifade, Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeinal'ı da tanımadığını söyledi.

GÜLİSTAN DOKU'NUN SOSYAL MEDYA VERİLERİNİN SİLİNMESİ DE SORULDU

Gözaltına alınmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'nda verdiği ifade veren Sonel, Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabından bazı verilerin silinmesi hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Sonel ayrıca Gülistan için ailesi tarafından çıkarılan yedek sim kartın eski vali olan babası tarafından savcılığa teslim edilmemesi konusunda da bilgisi olmadığını savundu.