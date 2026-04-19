Faciaya ramak kala! El freni çekilmeyen araç son anda durduruldu

Yayınlanma:
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde park halindeyken el freninin çekilmemesi nedeniyle geri geri hareket eden otomobil, konfeksiyon mağazasına girmek üzereyken son anda durduruldu.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Zafer Caddesi’nde meydana gelen olayda, Meryem Yağmur’a ait otomobil, Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halindeyken el freninin çekilmemesi nedeniyle hareket etti. Eğimin etkisiyle geri geri kaymaya başlayan araç, yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra yön değiştirerek bir konfeksiyon mağazasına doğru sürüklendi.

SON ANDA DURDURULDU!

O sırada çevrede bulunan bir kişi, hızla aracın peşinden koşarak içine bindi ve el frenini çekmeyi başardı. Böylece otomobil, mağazaya girmeden saniyeler önce durduruldu ve olası bir facia önlendi.

Olaya tanıklık eden Hacı Saraç, araçta kimsenin bulunmadığını fark ettiğini belirterek, “Bağrışmalardan dolayı baktım, araç kendi kendine hareket ediyordu. Rampa olduğu için hızlandı ve mağazaya yöneldi. Mağaza içinde müşteriler bulunuyordu. Durdurmaya çalıştım, ezilecektim. Mağazada çocuklar da vardı, Allah korudu" ifadelerini kullandı.

MAĞAZA ÖNÜNDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ!

Mağaza çalışanı Mehmet Şikar ise "Müşterilerle ilgileniyordum, bir anda gürültü oldu. Otomobil iş yerinin önündeki teşhir standlarını devirerek içeri girmek üzereyken durduruldu. Otomobil içeri girse durum vahimdi. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış" sözlerini sarf etti.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmazken, araç ve mağaza önünde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
