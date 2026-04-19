Otomobil yön levhasına çarptı: Sürücü yaralandı

Yayınlanma:
Kocaeli’de yol kenarındaki yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Körfez ilçesi geçişi Hacı Akif Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden otomobil, yol kenarındaki yön levhasına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım bir süre aksadı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmaları sonrası trafik normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

