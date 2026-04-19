Şişli’de akılalmaz kaza! Bayılan sürücünün çarptığı direk Mısırlı turistin üzerine düştü

Şişli’de 24 yaşındaki sürücü Nil S.‘nin (24) bayılması sonucunda kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Kazanın şiddetiyle direk, karşıdan karşıya geçen Mısırlı Asma Salah Hegazy’nin (43) üzerine devrildi. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen turistin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’un Şişli ilçesinde, 14 Nisan günü meydana gelen olayda, Harbiye semti Halaskargazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Nil S. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsü direksiyon başında bayıldı. Bunun üzerine kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.

DİREK MISIRLI TURİSTİN ÜZERİNE DEVRİLDİ!

Kazanın şiddetiyle trafik ışıklarının bulunduğu direk, karşıdan karşıya geçen Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy’nin üzerine devrildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TURİST YOĞUN BAKIMDA!

Ağır yaralanan Asma Salah Hegazy’ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Bu sırada yanında bulunan arkadaşının panik yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk müdahalesinin ardından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Yaralı Asma Salah Hegazy’nin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Kaza göz göre göre geldi! Acemi ve deneyimli şoför böyle çarpıştıKaza göz göre göre geldi! Acemi ve deneyimli şoför böyle çarpıştı

Kazaya karışan sürücü Nil S., 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi. (DHA)

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Türkiye
Son Dakika | Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Son Dakika | Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Ankara ve İstanbul’da İlayda Zorlu eylemine polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı var
Ankara ve İstanbul’da İlayda Zorlu eylemine polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı var
Otomobil yön levhasına çarptı: Sürücü yaralandı
Otomobil yön levhasına çarptı: Sürücü yaralandı