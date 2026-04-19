Şişli’de akılalmaz kaza! Bayılan sürücünün çarptığı direk Mısırlı turistin üzerine düştü

İstanbul’un Şişli ilçesinde, 14 Nisan günü meydana gelen olayda, Harbiye semti Halaskargazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Nil S. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsü direksiyon başında bayıldı. Bunun üzerine kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.

DİREK MISIRLI TURİSTİN ÜZERİNE DEVRİLDİ!

Kazanın şiddetiyle trafik ışıklarının bulunduğu direk, karşıdan karşıya geçen Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy’nin üzerine devrildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TURİST YOĞUN BAKIMDA!

Ağır yaralanan Asma Salah Hegazy’ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Bu sırada yanında bulunan arkadaşının panik yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk müdahalesinin ardından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Yaralı Asma Salah Hegazy’nin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Kaza göz göre göre geldi! Acemi ve deneyimli şoför böyle çarpıştı

Kazaya karışan sürücü Nil S., 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi. (DHA)