Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan beton mikserinin şoförü kayboldu!

Bitlis’ta, Tatvan - Hizan karayolunun Hazo mevkiinde meydana gelen olayda, Engin Aras’ın kontrolünü kaybettiği beton mikseri, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazaya tanıklık eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine AFAD, UMKE, Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZANIN ARDINDAN SÜRÜCÜ KAYBOLDU!

Olay yerine intikal eden jandarma ve polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken dalgıç polislerin de yer aldığı ekipler, akıntıya kapıldığı ifade edilen sürücü Engin Aras için derede arama çalışması başlattı.

Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. (DHA)



