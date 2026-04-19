Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün skandal yazışmaları ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokuluna geçtiğimiz çarşamba günü 14 yaşındaki bir öğrenci tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Dokuz öğrencinin öğretmenleriyle birlikte hayatını kaybettiği katliamın ardından Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez somut adım atıldı.

Olayla ilgili Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SKANDAL MESAJLAR NEDENİYLE Mİ GÖREVDEN ALINDI?

Görevden alma kararının gerekçesi "soruşturmanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi" olarak gösterilse de Baydur'un kadın öğretmenlere skandal mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

Halktv.com.tr'nin ulaştığı yazışmalarda; görevden alınan Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un, görüşme talebini "Uygun olmaz" diyerek reddeden bir kadın eğitimciye ısrarlı bir şekilde taciz mesajları gönderdiği görüldü.