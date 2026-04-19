İstanbul Tabip Odası'nda olaylı seçim: Sonuçlar belli oldu

İstanbul Tabip Odası (İTO) yeni dönem Yönetim Kurulu seçimini bugün tamamladı. Zeytinburnu'ndaki 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki seçim 106 sandıkta yapıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da oy kullandığı seçimleri; Demokratik Katılım Grubunun adayı Prof. Dr. Talat Kırış, Türk Hekimleri Birliği Grubunun adayı Prof. Dr. Salih Aydın ile Değişim Grubunun adayı Dr. Nedim Uzun'a karşı aldığı yüzde 60 oranında oyla kazandı.

Seçime katılan Değişim Grubu ve Türk Hekimleri Birliği’nin bir gecede listelerini sunmaları ve listelerdeki isimlerin aynı olması nedeniyle çıkan tartışmaların gölgesinde gerçekleştirilen seçimlerde zafer elde eden Prof. Dr. Talat Kırış'ın yönetim listesinde yer alan isimler şöyle:

Prof. Dr. Talat Kırış, Dr. Benan Koyuncu, Dr. Ceren Kineşçi, Dr. Emrah Kırımlı, Dr. Fikret Aydın, Dr. Irmak Saraç, Dr. Nadir Kalfazade

Demokratik Katılım Grubu'ndan Prof. Dr. Talat Kırış, seçimi şu ifadelerle değerlendirdi:

"Son anda bizim karşımızdaki iki grup birleşmişti. Ona rağmen kazandık, çok iyi bir katılım oldu. Olgunluk içinde bir seçim geçti. Seçim boyunca bir sorun çıkmadı. Sonuç olarak demokratik katılım grubu yine İstanbul'u kazanmış oldu.



Birleşmek, bir sorun yok. Bizim garipsediğimiz iki ayrı liste olmasına rağmen aynı isimlerle girmeleri oldu.

Ama onun dışında tabii ki ittifak yapabilirler. Kim istiyorsa aday olabilir. Ama ona rağmen ciddi sayılabilecek bir oy farkı oldu."

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; sabah 09.00'dan 17.00'ye kadar devam eden oy verme işlemi sırasında Değişim Grubu tekbir getirirken Demokratik Katılım Grubu “Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi” sloganları attı.

Sloganların ardından iki grup arasında kavga çıktı. Polis müdahalesi sonucu taraflar ayrıldı.