Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" olarak bilinen ve aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanmasına yol açan davanın yarınki duruşması öncesinde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Aziz İhsan Aktaş Davası'nda flaş gelişme! Şikayetlerinden vazgeçtiler

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN HESAPLARINA UYGULANAN BLOKE KALDIRILDI

T24'ün haberine göre; verdiği ifadelerle Akpolat başta olmak üzere CHP'li Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına neden olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın kişisel hesaplarındaki bloke kaldırıldı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 Nisan'da verdiği kararı ile Aziz İhsan Aktaş’la birlikte, davada CHP'li isimler aleyhinde ifade veren Baki Nugay, Doğan-Özkan Aktaş ve Ümit Gözütok'un bireysel hesaplarına uygulanan bloke de kaldırıldı.