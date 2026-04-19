Aziz İhsan Aktaş'ın hesaplarındaki bloke kaldırıldı

Aziz İhsan Aktaş'ın hesaplarındaki bloke kaldırıldı
Yayınlanma:
CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlarda kilit rol oynayan 'itirafçı' Aziz İhsan Aktaş'ın kişisel hesaplarına uygulanan bloke kaldırıldı.

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" olarak bilinen ve aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanmasına yol açan davanın yarınki duruşması öncesinde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Aziz İhsan Aktaş Davası'nda flaş gelişme! Şikayetlerinden vazgeçtilerAziz İhsan Aktaş Davası'nda flaş gelişme! Şikayetlerinden vazgeçtiler

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN HESAPLARINA UYGULANAN BLOKE KALDIRILDI

T24'ün haberine göre; verdiği ifadelerle Akpolat başta olmak üzere CHP'li Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına neden olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın kişisel hesaplarındaki bloke kaldırıldı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 Nisan'da verdiği kararı ile Aziz İhsan Aktaş’la birlikte, davada CHP'li isimler aleyhinde ifade veren Baki Nugay, Doğan-Özkan Aktaş ve Ümit Gözütok'un bireysel hesaplarına uygulanan bloke de kaldırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
Türkiye
Motosiklet çarpan bebek ve babası yaralandı: Feci kaza kamerada
Motosiklet çarpan bebek ve babası yaralandı: Feci kaza kamerada
Aksaray-Nevşehir kara yolunda zincirleme kaza: 7 yaralı
Aksaray-Nevşehir kara yolunda zincirleme kaza: 7 yaralı