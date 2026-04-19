Aksaray-Nevşehir kara yolunda zincirleme kaza: 7 yaralı
Yayınlanma:
Aksaray'da yağmur neden kayganlaşan yolda sürücüsünün yolcu otobüsü 10 araca çarptıktan sonra durabildi. Zincirleme kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da etkili olan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Akşam saatlerinde Aksaray-Nevşehir kara yolunda ilerleyen Alpaslan Ceylan idaresindeki yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
YOLDA KAYAN OTOBÜS 10 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ
Direksiyon hâkimiyetinin kaybolduğu otobüs, 10 araca çarparak durabildi.
Alayhan köyü yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada yedi kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
7 YARALININ DURUMU İYİ
Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)
