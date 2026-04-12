Aziz İhsan Aktaş Davası'nda flaş gelişme! Şikayetlerinden vazgeçtiler

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Aziz İhsan Aktaş davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dosyada mağdur sıfatıyla yer alan iş insanları Sedat Kaya ve Mehmet Kaya, daha önceki şikayetlerinden vazgeçtiklerini mahkemeye bildirdi.

İBB Davası'nda bir itirafçı daha ifadesini geri çekti!

Gazete Pencere'den Tolgahan Balcı'nın haberine göre, iddianamede 'Eylem 14' ve 'Eylem 19' kapsamında mağdur olarak yer alan Kaya kardeşler, avukatları aracılığıyla sundukları dilekçede, söz konusu ihalelere ilişkin belgelerdeki imzaların şirket çalışanları tarafından atıldığını belirtti.

Dilekçede, yaklaşık maliyet tekliflerinin ihale öncesi hazırlık evrakı olduğu, bu süreçte çoğu zaman şirket sahipleri yerine çalışanların yanıt verdiği ifade edildi. Bu nedenle söz konusu belgelerdeki imzaların şirket bilgisi dahilinde atıldığı vurgulandı.

Kaya kardeşler ayrıca, kimse hakkında şikayetçi olmadıklarını ve davaya katılma taleplerinin bulunmadığını açıkça beyan etti.

"Mevcut iddianamede müvekkiller, Eylem 14 ve Eylem 19 nolu suçlamalarda mağdur olarak geçmekte olup, her iki eylem bakımından yaklaşık maliyet fiyat araştırmalarına(Dosya dışı bir çok belediye projesinde olduğu gibi) müvekkil şirket çalışanları tarafından imzalanıp cevap verilmiştir. Şöyle ki;

Kamu İhale Mevzuatı ve diğer benzer mevzuat hükümlerinde de belirtildiği üzere; Yaklaşık maliyet fiyat teklifleri, ihale süreçleri öncesi bir hazırlık dokümanıdır. İhale aşamasında sunulan teklif mektuplarında aranan "noter tasdikli imza sirküsü" gibi herhangi bir şart gerektirmemektedir. Belediyelerin, resmi dairelerin, kurumların yaklaşık maliyet fiyat araştırmaları genelde elden, mail, fax ya da kurumların bizzat telefon ederek irtibatlaşması ile istenir ve bu iletişim yolları ile cevap verilir.

Şirket sahipleri olan müvekkillerin, firma dışındaki iş görüşmeleri sebebiyle ofis dışında olması, belediyelerin, resmi dairlerin, kurumların şirket merkezi ile irtibat kurması ve şirket merkezinde genelde çalışanların bulunması sebebiyle yaklaşık maliyet fiyat araştırmalarına şirket çalışanları cevap vermektedir.

Tüm bu nedenlerle; iddianamede EYLEM 14 ve EYLEM 19 olarak adlandırılan ihalelerde olduğu gibi yıl içinde yüzlerce piyasa araştırmasına cevap verildiğinden, bu evraklarda o zaman çalışanlarımız tarafından verilen cevaplardan birkaçıdır. Bu yüzden ilk ifademiz sonrası yaptığımız araştırmalarda adı geçen eylemlerdeki imzalar şirket çalışanları tarafından müvekkil şirketin talimatları doğrultusunda atılan imzalardan olup hiç kimseden şikayetçi olmadığımızı, davaya katılma talebimizin olmadığını saygılarımızla arz ve talep ederiz."