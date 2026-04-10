Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı

Samsung Grubu'nun merhum patronu Lee Kun-hee'nin eşi Hong Ra-hee, Güney Kore'nin yüzde 50'ye varan miras vergisini ödemek için Samsung hisselerini 2,1 milyar dolara sattı. Ailenin 2021'den bu yana sürdürdüğü ödeme sürecinin son halkası olan bu satışla birlikte yaklaşık 12 trilyon won tutarındaki vergi borcu da kapandı.

Güney Kore'nin yüzde 50'ye varan miras vergisi oranıyla dünyanın en yüksek vergi yükü uygulayan ülkeler arasında yer aldığı biliniyor. Bu gerçek, Samsung Grubu'nun merhum patronu Lee Kun-hee'nin ailesini beş yıl boyunca hisse satmak zorunda bıraktı.

2,1 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Lee Kun-hee'nin eşi Hong Ra-hee, Samsung Electronics'teki 15 milyon hissesini blok satışla elden çıkardı. Hisse başına 205.237 Kore wonu'ndan (29,693.81 TL) gerçekleşen işlem, 3,1 trilyon won yani yaklaşık 2,1 milyar dolar ya da 93 milyar 338 milyon Türk Lirası değer taşıyor.

Satışın ardından Hong'un Samsung Electronics'teki payı yüzde 1,49'dan yüzde 1,24'e geriledi.

Bu satış, ailenin 2021'den bu yana sürdürdüğü vergi ödeme sürecinin son halkasını oluşturuyor. Toplamda yaklaşık 12 trilyon won (361 milyar 309 milyon 200 bin TL) tutan miras vergisi, beş yıla yayılarak taksitler halinde ödendi.

AİLE SEFERBER OLDU

Sürece yalnızca Hong Ra-hee değil, ailenin diğer üyeleri de dahil oldu. Samsung Electronics Başkanı Lee Jae-yong ile kız kardeşleri Hotel Shilla CEO'su Lee Boo-jin ve Samsung C&T Başkanı Lee Seo-hyun, 2021'den bu yana grup şirketlerindeki hisselerini satarak vergi yükünü paylaştı.

Lee Kun-hee, Ekim 2020'deki ölümünün ardından yaklaşık 26 trilyon won (782 milyar 836 milyon 600 bin TL) değerinde miras bıraktı. Bunun 19 trilyon wonluk kısmını hisse senetleri oluşturuyordu.

GÜNEY KORE'DE MİRAS VERGİSİ KRİZİ

Asya İş Günlüğü'ne göre Güney Kore'de miras vergisi oranı yüzde 10 ile 50 arasında değişiyor; büyük hissedarlar için bu oran yüzde 60'a kadar çıkabiliyor. Samsung ailesi bu açıdan yalnız değil. Ülkedeki pek çok köklü iş ailesi, aynı yüksek vergi oranları nedeniyle benzer bir durum yaşıyor ve varlıklarını korumak için hisse satışına başvurmak zorunda kalıyor.

Miras vergisinin tamamlanmasıyla birlikte ailenin üzerindeki finansal baskının hafiflediği ve Samsung Başkanı Lee Jae-yong'un "Yeni Samsung" büyüme stratejisine odaklanabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

