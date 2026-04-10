Okyanusun ortasına 30 katlı bina dikiyorlar: Mavi balina bile sığacak!

Çin’in “Açık Deniz Yüzen Ada” projesi, 30 katlı dev yapısı ve 10 bin metreye uzanan araştırma kapasitesiyle okyanus keşfinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Yarı batık tasarımı ve dev “ay havuzu” sistemiyle platform, derin deniz araştırmaları ve enerji testlerinin merkezi olmaya hazırlanıyor.

Bilim dünyasında teknoloji yarışı hız kesmeden devam ederken, Çin okyanus araştırmalarında dengeleri değiştirecek devasa bir hamleye imza atıyor. Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından duyurulan “Açık Deniz Yüzen Ada” projesi, denizlerin derinliklerini keşfetmek için inşa edilen dünyanın en kapsamlı araştırma platformu olmaya hazırlanıyor. 2030 yılında tamamlanması planlanan bu dev yapı, modern mühendisliğin sınırlarını zorluyor.

DENİZ ORTASINDA 30 KATLI HİBRİT DEV

Görünümüyle dev bir yolcu gemisini andıran ancak çalışma prensibiyle petrol platformlarını andıran bu yapı, tam 30 katlı olarak tasarlandı. Yarı batık tasarımı sayesinde en zorlu deniz koşullarında bile sabit kalabilen platform, gemi teknolojisi ile hibrit bir mühendislik harikası sunuyor.

Dört mevsim boyunca kesintisiz hizmet verecek olan üs, bilim insanlarına laboratuvar konforunu okyanusun ortasında yaşatacak.

deniz.jpg

İKİ FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE GÜVERTE

Platformun kapasitesi ve büyüklüğü dudak uçuklatıyor. Yaklaşık 240 kişilik bir mürettebat ve bilim ekibine ev sahipliği yapacak olan yapının güverte alanı, neredeyse iki Amerikan futbol sahası genişliğinde. Bu devasa alan; meteorolojik gözlemlerden okyanus ekosistemi araştırmalarına, deniz felaketlerinin takibinden ağır ekipman testlerine kadar çok geniş bir yelpazede hizmet verecek.

MAVİ BALİNA BÜYÜKLÜĞÜNDE ARAÇLAR İÇİN "ÖZEL KAPI"

Projenin en stratejik noktası ise merkezinde yer alan “moon pool” (ay havuzu) sistemi. Bu özel açıklık, devasa denizaltı araçlarının doğrudan suya indirilmesine olanak tanıyor. Yetkililer, bu alanın bir mavi balina büyüklüğündeki araçları bile barındırabilecek kapasitede olduğunu vurguluyor. Bu sistem sayesinde derin deniz operasyonları çok daha güvenli ve süratli bir şekilde gerçekleştirilecek.

10 BİN METRE DERİNLİKTE MADEN VE ENERJİ TESTİ

Sadece bir gözlem noktası değil, aynı zamanda bir teknoloji test merkezi olacak olan platform; derin deniz madenciliği ve açık deniz enerji sistemlerinin geliştirilmesinde kilit rol oynayacak.

10 bin metre derinliğe kadar operasyon kabiliyeti sunacak olan yapı, tayfun oluşumları ve okyanus akıntıları gibi kritik doğa olaylarını yerinde inceleyerek geleceğin deniz teknolojilerine yön verecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

