İsrail ateşkes öncesi “son darbe” peşinde: Lübnan için ek süre talebi

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre Tel Aviv yönetimi, ateşkese geçmeden önce Hizbullah’a karşı kapsamlı bir askeri operasyon için ABD’den ek süre talep etti. Bölgede tansiyonu yükseltebilecek bu hamle, diplomatik sürecin seyrine ilişkin endişeleri artırdı.

Tel Aviv yönetiminin Lübnan cephesinde yeni ve kapsamlı bir askeri adım hazırlığında olduğu öne sürdüldü. İsrail’de yayımlanan Maariv gazetesinin ismini açıklamadığı bir yetkiliye dayandırdığı habere göre İsrail, ateşkese geçmeden önce sahada “belirleyici bir üstünlük” sağlamak amacıyla ABD’den ek süre talebinde bulundu.

Söz konusu talebin, farklı başkentler arasında yürütülen ve son derece hassas olduğu belirtilen diplomatik temaslarla paralel ilerlediği ifade edildi. Bu görüşmelerde, İsrail ordusuna özellikle Hizbullah’ın füze kapasitesini hedef alacak yoğun saldırılar için zaman kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi. Planın, kısa süre içinde geniş çaplı operasyonların gerçekleştirilmesi ve ardından siyasi baskı yoluyla ateşkes sürecine geçilmesi üzerine kurulu olduğu öne sürüldü.

İSRAİL ATEŞKESE SICAK BAKMIYOR

yeni-proje-2026-04-10t150029-309.jpg

İsrailli yetkililer, Hizbullah’a karşı yürütülen mücadelenin henüz istenilen noktaya ulaşmadığını savunarak, güçlü bir askeri darbe indirilmeden ateşkese gidilmesine sıcak bakmadıklarını ifade etti. Bu yaklaşımın, sahadaki askeri dengeleri kalıcı şekilde değiştirmeyi hedeflediği değerlendirildi.

ABD TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Haberde, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İsrail’in bu talebine tamamen karşı çıkmadığı, ancak bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmaması için temkinli bir tutum sergilediği aktarıldı. Öte yandan Tel Aviv’in, Washington’un süreci hızla ateşkese yönlendirme ihtimalinden endişe duyduğu da vurgulandı.

LÜBNAN-İSRAİL GÖRÜŞMELERİ ABD'DE GERÇEKLEŞECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta Lübnan ve İsrail heyetlerinin ABD’de bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmelerin doğrudan temas içermesi beklenirken, taraflar arasında ateşkes ihtimalinin de ele alınacağı bildirildi. Ancak Lübnanlı üst düzey bir yetkili, bu temasların henüz resmi müzakere niteliği taşımadığını, daha çok olası bir sürecin hazırlık aşaması olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

