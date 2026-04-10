İran Lübnan tartışmasına son noktayı koydu

İran, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD'li yetkililerle barış görüşmelerine başlayacağı yönündeki haberleri kesin bir dille reddetti. Fars Haber Ajansı'nın ismini açıklamadığı bir İranlı kaynağa dayandırdığı açıklamaya göre, Tahran yönetiminin bu yönde bir planı bulunmuyor.

"LÜBNAN'DA ATEŞKES SAĞLANANA KADAR GÖRÜŞME YOK"

İranlı kaynak, ülkesinin Pakistanlı yetkililere resmi olarak bildirdiği tutumu şu sözlerle aktardı:

"Lübnan'da ateşkes sağlanana kadar İslamabad'da ABD tarafıyla barış görüşmelerine katılma planı bulunmuyor"

Açıklamada, Tahran'ın önceliğinin Lübnan'daki çatışmaların durdurulması olduğu vurgulandı.

WSJ İDDİASINA YALANLAMA

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi daha önce bir haberinde, Washington ile müzakerelere başlamak üzere bir İran heyetinin İslamabad’a ulaştığını iddia etmişti. Bu iddia, İranlı kaynağın açıklamasıyla yalanlanmış oldu.

ABD/İsrail - İran'ın ardından bir ateşkes haberi de Rusya - Ukrayna'dan geldi!

TAHRAN'DAN NET MESAJ: "ATEŞKES TAAHHÜTLERİNE BAĞLI"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerin, ABD'nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu söylemişti.

Son Dakika | İran'dan ateşkes açıklaması: Füze atışı yapmadık doğruysa düşmanın işidir

NE OLMUŞTU

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleriyle savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise "İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunarak, nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirmişti. Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi. Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.