Son Dakika | İran'dan ateşkes açıklaması: Füze atışı yapmadık doğruysa düşmanın işidir

Son dakika... İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile ateşkes ilan edilmesinden bu yana İran güçlerinin hiçbir ülkeye herhangi bir atış yapmadığını duyurdu. Olası saldırı haberlere ilişkin olarak, “Bu eylemler Siyonist düşman ya da Amerika'nın işidir” ifadesi kullanıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana İran Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir ülkeye yönelik atış gerçekleştirmediği vurgulandı.

OLASI SALDIRILAR SİYONİST DÜŞMAN YA DA AMERİKA'NIN İŞİ

Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki bazı ülkelerin tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına dair haberlere işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İran Silahlı Kuvvetleri, ateşkesin başlamasından şu ana kadar hiçbir ülkeye kesinlikle herhangi bir atış gerçekleştirmemiştir. Eğer bu haberler doğruysa, şüphesiz bu eylemler Siyonist düşman ya da Amerika'nın işidir.”

Açıklamada ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından bir hedef vurulması durumunda bunun resmi bir açıklamayla duyurulacağı belirtilerek, resmi açıklamalarında yer almayan hiçbir eylemin İran İslam Cumhuriyeti ile ilgisi olmadığı kaydedildi.

ATEŞKES SÜRECİ VE ARKA PLAN

ABD ve İsrail'in İran'a 28 şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleriyle bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump 8 nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise “İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı” açıklamasında bulunarak, nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirmişti. Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi. Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

