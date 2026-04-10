Son Dakika | ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması

ABD ile İran arasında ateşkes bilmecesi sürerken, ABD Başkanı Trump’ın durumu belirsizleştiren açıklamaları devam ediyor. Kendi sosyal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin paylaşım yapan Trump, tamamen İran kontrolünde olan Hürmüz Boğazı’ndan Tahran yönetiminin geçiş ücreti aldığını söyleyerek tehditte bulundu.

İran Hürmüz için harita paylaştı: Mayınlara denk gelmemek için...

'İRAN HEMEN DURMALI'

Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerden ücret aldığına dair haberler var. Umarım bunu yapmıyorlardır, yapıyorlarsa da hemen durmalılar! Başkan DONALD J. TRUMP”

'İRAN'IN YARDIMIYLA VEYA OLMADAN PETROL AKIŞI OLACAK' İDDİASI

Kısa süre sonra yine İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışına ilişkin bir paylaşım daha yapan Trump bu paylaşımında ise şöyle konuştu:

“Dünyadaki en kötü ve isabetsiz yayın kurullarından birine sahip olan The Wall Street Journal, İran’da “erken bir zafer ilan ettiğimi” yazmış. Hayır, bu bir zaferdir ve hakkındaki hiçbir şey erken değildir. Benim sayemde İran asla bir nükleer silaha sahip olmayacak ve çok hızlı bir şekilde petrolün akmaya başladığını göreceksiniz, İran’ın yardımıyla veya olmadan benim için iki türlü de bir farkı yok. The Wall Street Journal ise her zaman olduğu gibi sözlerini yiyecek. Eleştirmekte her zaman çok hızlılar ancak çoğu zaman olduğu gibi haksız olduklarında bunu asla kabul etmiyorlar. Başkan Donald J. Trump”

'İRAN ÇOK KÖTÜ İŞ ÇIKARIYOR'

Daha sonra 3'üncü bir paylaşım yapan Trump, İran'ın petrol akışı konusunda "kötü bir iş çıkardığını" öne sürdü ve şu açıklamayı yaptı:

“İran Hürmüz Boğazı’ndan petrolün geçişi konusunda çok kötü bir iş çıkarıyor, bazıları utanç verici olarak bile niteleyebilir. Anlaşmamız böyle değil.”

NE OLMUŞTU

Trump’ın bu açıklamasına karşın, İran’ın petrol piyasalarını sarsan ve dünyayı küresel bir ekonomik krizin eşiğine getiren Hürmüz Boğazı’nın kapatılması kararı ABD ordusunun bütün saldırıları ve Trump’ın geçişin “güvenli” olduğu açıklamalarına karşın Washington tarafından geri çevrilememişti.

Petrol tankerleri ve gemicilik şirketleri de ABD yerine İran’ın ABD-İsrail müttefiki hiçbir ülkeye ait geminin geçişine izin verilmeyeceğine dair uyarılarını dikkate alarak geçişleri durdurmuştu. Boğaz’da geçişler halen kontrollü ve savaş öncesi döneme göre oldukça yavaş şekilde devam ediyor.