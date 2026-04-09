Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk mesaj! Komşularına seslendi: ABD'den 'tazminat' talebi ve 'Hürmüz' vurgusu

İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesin ardından ilk kez açıklama yaptı. Hamaney, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mücteba Hamaney'den Hizbullah'a destek mesajı: Direnişi sürdüreceğiz

Açıklamasında, "İran milletinin bu alanda kesin zafer kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz." diyen Hamaney, komşu ilkelerine "doğru yerde durma" çağrısı yaptı.

Hamaney ayrıca her bir yaralanma ve ölüm için de ABD'den tazminat ve kan bedeli talep edeceklerini ifade ederek, Hürmüz Boğazı'nın yönetimini de yeni bir aşamaya taşıyacaklarını kaydetti.

Mücteba Hamaney'in açıklaması şöyle:

"Bugün ve Üçüncü Kutsal Savunma destanının bu noktasına kadar, kahraman İran milletinin bu alanda kesin zafer kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

"Güçlü bir İran" elde etmek için, sevgili halkımızın son kırk gündür olduğu gibi varlığının devam etmesi şarttır. Düşmanla müzakerelerin duyurulmasının, sokaklarda bulunmanın gerekli olmadığı anlamına geldiği varsayılmamalıdır.

Tanım gereği askeri savaş alanında sessizlik dönemi gelmişse, meydanlarda, mahallelerde ve camilerde bulunma fırsatı bulan insanların görevi her zamankinden daha ağır görünüyor. Şüphesiz ki, meydanlardaki haykırışlarınız müzakereler sonucunda etkili oluyor.

Rabbimize, dönüşünü hızlandırması dileğiyle, en içten taziyelerimi sunuyorum. Hem müzakere arenasında hem de savaş alanında düşmana karşı kesin bir zafer için dualarınıza yürekten güveniyoruz.

Biz savaş istemedik ve istemiyoruz, ancak meşru haklarımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz ve bu bağlamda tüm direniş cephesini birleşik bir bütün olarak görüyoruz.

Tanrı'nın izniyle, suçlu saldırganların gitmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Her bir yaralanma için tazminat, şehitlerin kan bedeli ve bu savaşın gazilerinin kan parası için kesinlikle talepte bulunacağız. Ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimini kesinlikle yeni bir aşamaya taşıyacağız.

İran'ın güney komşularına sesleniyorum: Bir mucizeye şahit oluyorsunuz, bu yüzden doğru görün ve anlayın, doğru yerde durun ve şeytanların sahte vaatlerinden şüphe edin. Kardeşliğimizi ve iyi niyetimizi göstermek için sizden uygun bir yanıt bekliyoruz; bu, ancak kibirlileri reddetmenizle gerçekleşecektir.

Beynin ve kalbin pencereleri olan kulaklarımızı, düşman tarafından desteklenen veya onlarla aynı safta yer alan medya kuruluşlarından korumak gereklidir. Ya bu medyayı tamamen kullanmayı bırakmalıyız ya da en azından sundukları her şeye büyük bir şüpheyle yaklaşmalıyız."