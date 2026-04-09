ABD/İsrail - İran'ın ardından bir ateşkes haberi de Rusya - Ukrayna'dan geldi!

Ortadoğu'yu büyük bir gerilimin içine sürükleyen çatışma ortamının ardından ABD ve İsrail ile İran arasında ilan edilen edilen ateşkesin ardından bir haber de Rusya - Ukrayna cephesinden geldi.

RUSYA'DAN BİR GÜNLÜK ATEŞKES İLANI!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle, Ukrayna ile yerel saatle 11 Nisan 16.00'dan 12 Nisan 00.00’a kadar ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

Ermenistan Rus pasaportlulara kapıyı kapattı, Putin ile ipler gerildi!

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Yaklaşan Ortodoks Paskalyası bayramı nedeniyle, 11 Nisan saat 16:00'dan 12 Nisan gününün sonuna kadar ateşkes ilan edilmiştir" ifadelerine yer verilirken Ukrayna tarafının da aynı şeyi yapmasını beklediğini ifade etti.

ZELENSKİ “HAZIRIZ” DEMİŞTİ!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz hafta Paskalya Bayramı dolayısıyla geçici ateşkes ilan etmek için Ukrayna’nın hazır olduğunu ifade etmişti. Zelenski, açıklamasında "Tam veya enerjik bir ateşkes, Paskalya tatili sırasında bir ateşkes için hazırız." ifadelerini kullanmıştı.