İngiltere'ye "kraliyet jesti": Trump gümrük duvarlarını kaldırdı!

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere Kralı Charles’a yönelik “özel jesti”, küresel ticaret dengelerini etkileyecek yeni bir adımı beraberinde getirdi. Trump, İngiltere menşeli viskilere uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılacağını duyurarak hem diplomatik hem ekonomik cephede dikkat çeken bir kararın altına imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kralı Charles’ın ABD ziyareti sırasında iki ülke ilişkilerini yakından ilgilendiren kritik bir kararı kamuoyuna açıkladı. Trump, İngiltere’den ithal edilen viskilere uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılacağını duyurarak, bu adımı “kraliyet onuruna bir jest” olarak nitelendirdi.

Kararın özellikle İskoç viskisi sektörünü doğrudan etkilemesi beklenirken, Trump’ın açıklamaları hem Washington hem Londra’da geniş yankı uyandırdı. Eski sömürge ilişkilerinin 250. yılına denk gelen ziyaret kapsamında verilen mesajlar, iki ülke arasındaki ekonomik bağların yeniden güçlendirilmesi yönünde yorumlandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, uzun süredir gündemde olan ticaret engellerinin kaldırılmasının sektör için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Özellikle viski üretiminde kullanılan ahşap fıçılar ve transatlantik ticaretin tarihi bağlarına dikkat çeken Trump, bu adımın karşılıklı iş birliğini artıracağını savundu.

İngiltere Ticaret Bakanı Peter Kyle ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, İskoç viskisinin ülke ekonomisi için kritik bir ihracat kalemi olduğunun altını çizdi. Sektörün yıllık yaklaşık 1 milyar sterlinlik bir değer yarattığı ve binlerce kişiye istihdam sağladığı ifade edildi.

ÜRETİCİLER DE MEMNUN

Dünyanın en büyük içki üreticilerinden biri olan Diageo da anlaşmayı olumlu karşıladığını duyurdu. Şirket, kararın özellikle Kuzey Amerika pazarındaki rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise Kral Charles’ın bu adım karşısında ABD yönetimine teşekkür ettiği ve ziyaretin iki ülke ilişkileri açısından “son derece verimli” geçtiği belirtildi.

Ziyaretin sonunda Trump’ın, Kral Charles’a yönelik sözleri ve ekonomik jesti, diplomatik ilişkilerde yeni bir yumuşama dönemi olarak değerlendirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

