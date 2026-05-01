Yarım asır sonra gelen infaz! 13 yaşındaki yeğenini öldüren zanlı idam edildi

ABD’nin Florida eyaletinde onlarca yıl süren hukuki sürecin ardından dikkat çeken bir infaz gerçekleştirildi. 1976 yılında kardeşinin 13 yaşındaki üvey kızını öldürmekten suçlu bulunan James Ernest Hitchcock, 70 yaşında cezasının infaz edilmesiyle idam edildi.

Yetkililer, Hitchcock’un Florida Eyalet Hapishanesi’nde dün akşam saatlerinde zehirli iğne yöntemiyle idam edildiğini açıkladı. Böylece 1970’lerden bu yana devam eden dava süreci de resmen sona ermiş oldu.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNDE 20 YAŞINDAYDI

Olayın yaşandığı dönemde 20 yaşında olan Hitchcock’un, kardeşinin evinde misafir olarak kaldığı sırada cinayeti işlediği mahkeme kayıtlarına yansıdı. İddialara göre Hitchcock, olay günü arkadaşlarıyla birlikte alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra eve dönerek 13 yaşındaki çocuğun odasına girdi ve saldırıda bulundu.

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, genç kızın kendisine yaşadıklarını annesine anlatacağını söylemesi üzerine Hitchcock’un paniğe kapıldığı ve çocuğu boğarak öldürdüğü belirtildi. Daha sonra cesedi evden uzaklaştıran sanığın, yakınlardaki çalılık bir alana bıraktığı tespit edildi.

TEMYİZ SÜRECİ KARARI ETKİLEMEDİ

Olay sonrası gözaltına alınan Hitchcock, ilk sorgusunda suçu kabul etse de daha sonra bu ifadesini geri çekerek sorumluluğu kardeşine yüklemeye çalıştı. Ancak mahkeme, deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda sanığı 1977 yılında idama mahkûm etti.

Yıllar boyunca süren temyiz süreçlerinde de karar değişmedi. Hitchcock hakkında 1988, 1993 ve 1996 yıllarında yeniden idam kararları verilerek hüküm kesinleşti.

Gerçekleşen infazla birlikte, Hitchcock’un dosyası yarım asır sonra kapanırken, Florida’da yıl içinde uygulanan idam sayısının altıya yükseldiği bildirildi. Eyaletteki infazların, Vali Ron DeSantis tarafından onaylanan kararlar kapsamında yürütüldüğü belirtildi.