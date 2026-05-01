Norveç'te iki metal dedektörü meraklısının keşfiyle başlayan kazı, ülkenin kayıtlı tarihindeki en büyük Viking dönemi sikke definesini gün yüzüne çıkardı. Rena köyü yakınlarında bulunan "Mørstad Definesi" yaklaşık bin yıl önce toprağa gömülmüş.

Fotoğraf: Anne Engesveen, Innlandet County Authority

DEDEKTÖRÜN SESİ KESİLMEDİ

Keşif 10 Nisan'da başladı. İki metal dedektörü meraklısı çiftlik arazisinde ilk 19 sikkeyi bulup yetkililere bildirdi. Uzmanların katılımıyla genişletilen kazılarda sikke sayısı 3 bine dayandı. Arkeolog May-Tove Smiseth süreci şöyle özetledi: "Dedektörlerin sesi hiç durmadı!"

Fotoğraf: Innlandet County Authority

Definede İngiltere, Almanya, Danimarka ve Norveç'te basılmış toplam 2 bin 970 gümüş sikke yer alıyor. Sikkelerin yanı sıra Orta Çağ'da ödeme aracı olarak kullanılan kesilmiş gümüş takı parçaları, yani hacksilver de bulundu.

DÖRT HÜKÜMDARIN İZİ

Sikkelerin kime ait olduğu, Viking döneminin en tanınan isimlerini gün yüzüne çıkarıyor. Definede İngiltere Kralı II. Æthelred (978-1016), İngiltere, Danimarka ve Norveç'i aynı anda yöneten Büyük Cnut (1016-1035 civarı), Kutsal Roma İmparatoru III. Otto (996-1002) ve Norveç Kralı Harald Hardrada'ya (1046-1066) ait sikkeler tespit edildi. Uzmanlar defineyi yaklaşık 1050 yılına, Norveç'te ulusal madeni para basımının başladığı döneme tarihlendiriyor.

Fotoğraf: Innlandet County

YAĞMA DEĞİL, DEMİR TİCARETİ

Araştırmacılar bu büyük servetin kaynağına ilişkin ilginç bir teze işaret ediyor. Bölgedeki bataklıklardan çıkarılan demir cevherinin işlenerek Avrupa'ya ihraç edilmesi, 900'lü yıllardan 1200'lerin sonuna dek bölgede kayda değer bir zenginlik yarattı. Definenin yağmacılıktan değil, bu endüstriyel demir üretiminden elde edilen gelirden oluştuğu düşünülüyor.