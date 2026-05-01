Tarihin en büyük Viking hazinesi keşfedildi: 3 bin gümüş sikke bulundu

Tarihin en büyük Viking hazinesi keşfedildi: 3 bin gümüş sikke bulundu
Norveç'te iki metal dedektörü meraklısının bulduğu 19 sikkeyle başlayan kazı, ülkenin kayıtlı tarihindeki en büyük Viking dönemi definesini ortaya çıkardı. Rena köyü yakınlarında bulunan "Mørstad Definesi"nde dört hükümdara ait 2 bin 970 gümüş sikke yer alıyor. Uzmanlar bu servetin yağmacılıktan değil bölgenin demir ticaretinden geldiğini düşünüyor.

Norveç'te iki metal dedektörü meraklısının keşfiyle başlayan kazı, ülkenin kayıtlı tarihindeki en büyük Viking dönemi sikke definesini gün yüzüne çıkardı. Rena köyü yakınlarında bulunan "Mørstad Definesi" yaklaşık bin yıl önce toprağa gömülmüş.

Fotoğraf: Anne Engesveen, Innlandet County Authority

DEDEKTÖRÜN SESİ KESİLMEDİ

Keşif 10 Nisan'da başladı. İki metal dedektörü meraklısı çiftlik arazisinde ilk 19 sikkeyi bulup yetkililere bildirdi. Uzmanların katılımıyla genişletilen kazılarda sikke sayısı 3 bine dayandı. Arkeolog May-Tove Smiseth süreci şöyle özetledi: "Dedektörlerin sesi hiç durmadı!"

Fotoğraf: Innlandet County Authority

Definede İngiltere, Almanya, Danimarka ve Norveç'te basılmış toplam 2 bin 970 gümüş sikke yer alıyor. Sikkelerin yanı sıra Orta Çağ'da ödeme aracı olarak kullanılan kesilmiş gümüş takı parçaları, yani hacksilver de bulundu.

DÖRT HÜKÜMDARIN İZİ

Sikkelerin kime ait olduğu, Viking döneminin en tanınan isimlerini gün yüzüne çıkarıyor. Definede İngiltere Kralı II. Æthelred (978-1016), İngiltere, Danimarka ve Norveç'i aynı anda yöneten Büyük Cnut (1016-1035 civarı), Kutsal Roma İmparatoru III. Otto (996-1002) ve Norveç Kralı Harald Hardrada'ya (1046-1066) ait sikkeler tespit edildi. Uzmanlar defineyi yaklaşık 1050 yılına, Norveç'te ulusal madeni para basımının başladığı döneme tarihlendiriyor.

Fotoğraf: Innlandet County

YAĞMA DEĞİL, DEMİR TİCARETİ

Araştırmacılar bu büyük servetin kaynağına ilişkin ilginç bir teze işaret ediyor. Bölgedeki bataklıklardan çıkarılan demir cevherinin işlenerek Avrupa'ya ihraç edilmesi, 900'lü yıllardan 1200'lerin sonuna dek bölgede kayda değer bir zenginlik yarattı. Definenin yağmacılıktan değil, bu endüstriyel demir üretiminden elde edilen gelirden oluştuğu düşünülüyor.

Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Dünya
Bilim kurgu filmleri gerçek oldu! Beyne entegre edilebilen yapay nöron üretildi
Bilim kurgu filmleri gerçek oldu! Beyne entegre edilebilen yapay nöron üretildi
Yarım asır sonra gelen infaz! 13 yaşındaki yeğenini öldüren zanlı idam edildi
Yarım asır sonra gelen infaz! 13 yaşındaki yeğenini öldüren zanlı idam edildi