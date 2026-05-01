Kırmızı bülten çıkarılmıştı! Güzellik kraliçesini evinde kurşun yağmuruna tutan kayınvalide yakalandı

Meksika’nın başkenti Mexico City’de yaşanan kanlı olay, uluslararası bir insan avına dönüştü. 27 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gómez, 15 Nisan günü yaşadığı evde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kainat güzeli gelinini kurşuna dizen kayınvalide köşe bucak aranıyor! Tüm ülke alarma geçti

Soruşturma dosyasına göre genç kadın, başına ve göğsüne isabet eden toplam 12 kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları, olayın planlı bir takip sonucu gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

"OĞLUMU BENDEN ALDI" DEMİŞTİ

Görüntülerde, mağdur kadının kayınvalidesi Erika María Herrera’nın olaydan kısa süre önce binaya girdiği ve gelinini adım adım izlediği tespit edildi. Saldırının hemen ardından evden yükselen silah sesleri ve çığlıklar kayıtlara yansıdı.

Kayıtlara göre olay anında eve giren eş Alejandro Gómez, bebeğiyle birlikte yaşananları fark ederek annesiyle yüzleşti. Tanık ifadelere göre Herrera’nın, “Beni öfkelendirdi… Oğlumu benden aldı” şeklinde sözler sarf ettiği öne sürüldü.

VENEZUELA'DA YAKALANDI

Cinayetin ardından kayıplara karışan Herrera için uluslararası yakalama kararı çıkarıldı. Interpol tarafından yayımlanan kırmızı bültenin ardından şüphelinin Venezuela’ya kaçtığı belirlendi. Yetkililer, Herrera’nın burada yakalanarak gözaltına alındığını ve Meksika’ya iade sürecinin başlatıldığını açıkladı.

EŞ SUÇU ÖRTBAS ETMEYE Mİ ÇALIŞTI?

Öte yandan olayın en tartışmalı yönlerinden biri de cinayetin hemen ardından eş Alejandro Gómez’in tavrı oldu. Savcılık, şüphelinin olayı yetkililere bildirmekte gecikmesi ve olası rolü nedeniyle “suçu örtbas etme ihtimali” üzerinde durulduğunu duyurdu.

Soruşturma derinleşirken, aile içi gerilim, kıskançlık ve kontrol iddiaları cinayetin arka planında en güçlü ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Olay, Meksika’da kadın cinayetlerine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.