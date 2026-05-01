Epstein'in hücresinden çıkan not ortalığı karıştırdı! Oda arkadaşı her şeyi anlattı

ABD’de çocuk istismarı ağı kurmakla suçlanan ve 2019’da cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’ın ölümüyle ilgili yeni bir iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ODA ARKADAŞI BULDU

Amerikan basınında yer alan bilgilere göre, Epstein’ın aynı dönemde aynı hapishanede bulunan hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, olaydan kısa bir süre önce hücre içinde dikkat çekici bir notla karşılaştığını öne sürdü. Tartaglione’nin ifadelerine göre bu not, daha sonra “intihar notu” ihtimali nedeniyle mahkeme tarafından dosyaya mühürlenerek erişime kapatıldı.

Söz konusu belgenin içeriğinin uzun yıllar gizli kalmasının ardından, Tartaglione’nin avukatları notun kamuoyuna açıklanması için yargıya başvurdu.

BELGE GİZLENDİ

İddialara göre notta Epstein’ın, hakkında yürütülen soruşturmalara rağmen somut bir sonuca ulaşılamamasına yönelik sert ifadeler kullandığı ve son bölümde “veda zamanı” benzeri bir cümleye yer verdiği öne sürülüyor. Bu ifadeler, belgenin neden gizlendiğine dair yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Epstein’ın ölümü uzun süredir hem ABD’de hem de uluslararası kamuoyunda çeşitli soru işaretleriyle anılırken, ortaya çıkan bu yeni iddia dosyanın yeniden açılmasına yönelik çağrıları da güçlendirdi.