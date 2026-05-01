10 yaşında Epstein adasına gitmişti! Norveçli diplomatların oğlu ölü bulundu

Norveç siyaset ve diplomasi çevrelerini sarsan Epstein bağlantılı dosyalarda yeni ve trajik bir gelişme yaşandı. Hakkında soruşturma yürütülen iki üst düzey Norveçli diplomatın 25 yaşındaki oğlu Edward Juul Rød-Larsen, başkent Oslo’da yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Norveç basınından Verdens Gang’ın aktardığı bilgilere göre, 25 yaşındaki genç, Jeffrey Epstein’ın ölümünün ardından kendisine bırakılan milyonlarca dolarlık mirasla da gündeme gelmişti. Ancak ailesinin Epstein ile ilişkisine dair ortaya çıkan belgeler ve artan kamuoyu baskısı, trajedinin arka planında önemli bir etken olarak gösterildi.

EPSTEIN ADASINA ZİYARET

Edward’ın ebeveynleri, eski diplomat Mona Juul ve Terje Rød-Larsen, Norveç makamları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mercek altına alınmıştı. Söz konusu dosyalarda, çiftin yıllar önce çocuklarıyla birlikte Epstein’ın özel adasını ziyaret ettiği yönündeki iddialar dikkat çekmişti. Edward Juul Rød-Larsen o ziyaret sırasında 10 yaşındaydı.

Ailenin avukatları tarafından yapılan açıklamada, son aylarda artan medya ilgisi ve kamuoyu baskısının genç adam üzerinde yıkıcı etkiler yarattığı ifade edildi. Açıklamada, “Bu süreç yalnızca ebeveynleri değil, çocuklarını da acımasız bir tartışmanın içine çekti” denildi.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Öte yandan, Norveç ve Fransa güvenlik birimlerinin çift hakkında ortak bir yolsuzluk soruşturması yürüttüğü de doğrulandı. Skandalın patlak vermesinin ardından Mona Juul, Norveç’in Ortadoğu’daki diplomatik görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Dosyalarda yer alan bir diğer çarpıcı detay ise, Epstein’ın ölümünden sonra ailenin çocuklarına milyonlarca dolarlık miras bırakması ve Terje Rød-Larsen’in vasiyet sürecinde rol alması oldu.

KRALİYET AİLESİNE UZANDI

Epstein skandalının etkileri yalnızca bu aileyle sınırlı kalmadı. Norveç Kraliyet ailesi de tartışmalardan payını aldı. Veliaht Prenses Mette-Marit’in geçmişte Epstein ile kurduğu iletişim ortaya çıkarken, Prenses daha sonra bu ilişkiden dolayı “derin pişmanlık” duyduğunu açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmeler, Epstein dosyalarının uluslararası etkisinin hâlâ devam ettiğini ve siyasi-diplomatik çevrelerde yeni sarsıntılara yol açabileceğini gösteriyor.