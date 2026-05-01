Almanya'nın Baltık kıyılarında bir ayı aşkın süredir mahsur kalan kambur balina Timmy, özel bir kurtarma operasyonuyla Kuzey Denizi'ne doğru yola çıktı.

Yetkililerin kurtarmaktan vazgeçip ölüme terk etmek istediği balina için iki girişimcinin devreye girmesiyle operasyon yeniden başladı.

Bir ülke nefesini tuttu bu ölümü izliyor: Siyaseti bile birbirine kattı!

MAVNA İLE AÇIK DENİZE

DW Türkçe'nin haberine göre Salı günü su dolu özel bir mavnaya alınan Timmy, şu an Danimarka sularında ilerliyor. Gemi takip platformu VesselFinder'ın verilerine göre mavnayı çeken "Fortuna B" adlı gemi, dün TSİ 10.30 itibarıyla Danimarka'nın kuzeydoğusundaki Grenaa açıklarından Kuzey Denizi'ne doğru yol alıyordu. Balinanın bugün Kuzey Denizi'ne ulaşması bekleniyor.

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Çevre Bakanı Till Backhaus, dün Bild gazetesine konuştu. Backhaus, "Her şey yolunda giderse iki gün içinde Kuzey Denizi'ne ulaşacak. En kötü süreç geride kaldı" dedi ve kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Bakan ayrıca Timmy'nin Salı gecesi ses çıkardığını, bunun iyiye işaret sayıldığını da vurguladı.

VAZGEÇİLMİŞTİ, GİRİŞİMCİLER DEVREYE GİRDİ

Timmy, Nisan başında Almanya kıyılarına vurduğundan bu yana bir ayı aşkın süredir sığ sularda hayatta kalmaya çalışıyordu. Yetkililer Nisan'ın başında kurtarma çalışmalarını durdurup hayvanın kurtarılamayacağına hükmetti.

Bu karar kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanınca iki özel girişimcinin önerdiği mavna planına onay verildi. Şişirilebilir su yastıkları ve dubalarla yapılan ilk kurtarma denemeleri başarıya ulaşamamış, mavna fikri ancak bunların ardından gündeme gelmişti.

UZMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Operasyon, bilim dünyasında tartışmalara yol açtı. Greenpeace deniz biyoloğu Thilo Maack, bu ayın başında AP'ye verdiği demeçte kurtarma çabalarının hayvana ciddi stres yaşattığını belirtti, ve hayvan severleri şok edecek demeçlerde bulundu .

"Bence balina artık çok yakında ölecek. Ve şunu da sormak istiyorum: Bunun nesi bu kadar kötü? Evet, hayvanlar yaşar, hayvanlar ölür. Bu hayvan gerçekten, çok, çok hasta. Ve dinlenmeye karar verdi."

Bazı bilim insanları Timmy'nin zayıf düştüğü için sığ sulara sığındığını ve rahatsız edilmemesi gerektiğini savunurken, operasyonu yürüten veterinerler hayvanın nakle uygun olduğuna karar verdi.