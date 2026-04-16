Bir ülke nefesini tuttu bu ölümü izliyor: Siyaseti bile birbirine kattı!

Baltık Denizi'nde bir aydır devam eden dramda sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz ay Kuzey Almanya kıyılarında karaya oturan 10 metre uzunluğundaki kambur balina, tüm kurtarma çabalarına rağmen ölüm döşeğine girdi.

İlk olarak Wismar yakınlarında görülen dev memeli, defalarca denize döndürülse de her seferinde yeniden karaya vurdu. Uzmanların "kurtarılamaz" dediği dev balinanın trajik sonu, sadece doğa korumacıları değil, tüm ülkeyi ayağa kaldırarak siyasi bir krize dönüştü.

BİR ÜLKE NEFESİNİ TUTUP BU ÖLÜMÜ İZLEDİ

Almanya’nın Poel Adası yakınlarındaki sığ sulara hapsolan balina için itfaiye ekipleri seferber oldu. Hayvanın kurumasını engellemek amacıyla günlerdir üzerine deniz suyu püskürtülürken, çevrede toplanan kalabalık çalışmaları yakından takip ediyor.

Yaşanan bu olay toplumsal bir kutuplaşmayı da beraberinde getirdi. Yetkililer yetersiz kalmakla suçlanırken, balinayı huzur içinde ölüme terk etmek isteyen uzmanlar ölüm tehditleri almaya başladı.

ÇENESİNE TAKILAN BALIK AĞI SONUNU HAZIRLADI

Bilim insanları kambur balinanın bu kadar zayıf düşmesinin arkasındaki asıl nedenin çenesine dolanan bir balık ağı olduğunu tespit etti. Bu engel nedeniyle beslenemeyen ve yön duygusunu kaybeden hayvanın, normalde bulunmaması gereken düşük tuz oranına sahip Baltık sularına sürüklendiği düşünülüyor.

Derisinde ciddi enfeksiyonlar ve yaralar saptanan balina için Mecklenburg-Vorpommern Çevre Bakanı Till Backhaus, durumun artık geri döndürülemez bir noktada olduğunu açıkladı.

HELİKOPTERDEN RİTÜEL ŞARKILARINA KADAR HER ŞEY DENENDİ

Balinayı kurtarmak için ortaya atılan öneriler ise duyanları hayrete düşürüyor. Milyonerlerin her türlü masrafı üstlenme teklifinden şamanların iyileştirme ritüellerine kadar pek çok farklı yöntem masaya yatırıldı.

Hayvanın devasa bir örtüyle helikopter yardımıyla kaldırılması veya etrafına özel bir yüzme havuzu inşa edilmesi gibi fikirler teknik olarak imkansız bulundu. Su polisi, hayvana dokunmaya çalışan aktivistleri engellemek için bölgede kuş uçurtmuyor.

SON ANA KADAR EŞLİK EDİLECEK

Gelinen son noktada yetkililer acı verici olsa da balinanın doğanın kendi akışına bırakılması gerektiğini savunuyor. Ötenazi seçenekleri teknik zorluklar ve riskler nedeniyle dışlanırken, ekipler balinanın son günlerini olabildiğince rahat geçirmesi için çalışıyor.