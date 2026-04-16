Bir ülke nefesini tuttu bu ölümü izliyor: Siyaseti bile birbirine kattı!

Baltık Denizi'nde bir aydır süren kambur balina dramı trajik bir sona ilerliyor. Çenesine takılan ağ nedeniyle karaya vuran dev memeli için tüm kurtarma yöntemleri denenirken, çaresiz bekleyiş toplumsal bir krize ve tehditlere dönüştü. Uzmanlar her yolu denese de dev balina son nefesini bekliyor.

Baltık Denizi'nde bir aydır devam eden dramda sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz ay Kuzey Almanya kıyılarında karaya oturan 10 metre uzunluğundaki kambur balina, tüm kurtarma çabalarına rağmen ölüm döşeğine girdi.

İlk olarak Wismar yakınlarında görülen dev memeli, defalarca denize döndürülse de her seferinde yeniden karaya vurdu. Uzmanların "kurtarılamaz" dediği dev balinanın trajik sonu, sadece doğa korumacıları değil, tüm ülkeyi ayağa kaldırarak siyasi bir krize dönüştü.

Helpers gather on the beach near the stranded whale off the German coast

BİR ÜLKE NEFESİNİ TUTUP BU ÖLÜMÜ İZLEDİ

Almanya’nın Poel Adası yakınlarındaki sığ sulara hapsolan balina için itfaiye ekipleri seferber oldu. Hayvanın kurumasını engellemek amacıyla günlerdir üzerine deniz suyu püskürtülürken, çevrede toplanan kalabalık çalışmaları yakından takip ediyor.

Yaşanan bu olay toplumsal bir kutuplaşmayı da beraberinde getirdi. Yetkililer yetersiz kalmakla suçlanırken, balinayı huzur içinde ölüme terk etmek isteyen uzmanlar ölüm tehditleri almaya başladı.

Biologist Robert Marc Lehmann examines the stranded mammal

ÇENESİNE TAKILAN BALIK AĞI SONUNU HAZIRLADI

Bilim insanları kambur balinanın bu kadar zayıf düşmesinin arkasındaki asıl nedenin çenesine dolanan bir balık ağı olduğunu tespit etti. Bu engel nedeniyle beslenemeyen ve yön duygusunu kaybeden hayvanın, normalde bulunmaması gereken düşük tuz oranına sahip Baltık sularına sürüklendiği düşünülüyor.

Derisinde ciddi enfeksiyonlar ve yaralar saptanan balina için Mecklenburg-Vorpommern Çevre Bakanı Till Backhaus, durumun artık geri döndürülemez bir noktada olduğunu açıkladı.

A suction dredger, right, used to dredge a pathway for the whale

HELİKOPTERDEN RİTÜEL ŞARKILARINA KADAR HER ŞEY DENENDİ

Balinayı kurtarmak için ortaya atılan öneriler ise duyanları hayrete düşürüyor. Milyonerlerin her türlü masrafı üstlenme teklifinden şamanların iyileştirme ritüellerine kadar pek çok farklı yöntem masaya yatırıldı.

Hayvanın devasa bir örtüyle helikopter yardımıyla kaldırılması veya etrafına özel bir yüzme havuzu inşa edilmesi gibi fikirler teknik olarak imkansız bulundu. Su polisi, hayvana dokunmaya çalışan aktivistleri engellemek için bölgede kuş uçurtmuyor.

SON ANA KADAR EŞLİK EDİLECEK

Gelinen son noktada yetkililer acı verici olsa da balinanın doğanın kendi akışına bırakılması gerektiğini savunuyor. Ötenazi seçenekleri teknik zorluklar ve riskler nedeniyle dışlanırken, ekipler balinanın son günlerini olabildiğince rahat geçirmesi için çalışıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dünya
Dünyanın tek 7 yıldızlı oteliydi: 24 ayar altın varaklı otel kapatıldı!
Dünyanın tek 7 yıldızlı oteliydi: 24 ayar altın varaklı otel kapatıldı!
Aylık maaş 25 dolar, tekne 30 bin dolar: Strafordan yaptıkları sallarla denize açılıyorlar
Aylık maaş 25 dolar, tekne 30 bin dolar: Strafordan yaptıkları sallarla denize açılıyorlar
Lübnan İsrail ile teması reddetti! “Saldırılar sürerken görüşme yok”
Lübnan İsrail ile teması reddetti! “Saldırılar sürerken görüşme yok”