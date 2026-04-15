Ankara'da susuzluk riskiyle geçen zorlu ayların ardından baraj havzalarından sevindiren veriler gelmeye başladı. Başkent genelinde etkili olan yağışlar su rezervlerinde yukarı yönlü bir hareketlilik başlattı.

ASKİ duyurdu: 5 ilçede 9 saate varan dev kesinti başlıyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel rakamlar kuraklık sonrası toparlanma sürecinin ilk somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.

ANKARA BARAJLARINDA YÜZDE 40 EŞİĞİNE DAYANDI

ASKİ verilerine göre başkentin su depolarındaki toplam doluluk oranı 14 Nisan tarihinde yüzde 39,36 seviyesindeyken bugün itibarıyla yüzde 39,54 noktasına ulaştı. Yüzde 40 sınırına ramak kalan bu yükseliş uzmanlar tarafından temkinli bir iyimserlikle karşılanıyor.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde doluluk oranının yüzde 28,38 bandında seyretmesi mevcut artışın önemini bir kez daha kanıtlıyor.

AKTİF SU REZERVİNDE KADEMELİ ARTIŞ SÜRÜYOR

Barajlardaki kullanılabilir su miktarı da son üç günlük periyotta düzenli bir tırmanış grafiği çizdi. 13 Nisan'da yüzde 32,15 olarak ölçülen aktif doluluk oranı 14 Nisan'da yüzde 32,30 seviyesine bugün yani 15 Nisan tarihinde ise yüzde 32,51 rakamına ulaştı.

Artış her ne kadar umut verse de yetkililer bu ivmenin uzun vadeli su güvenliği için henüz sınırlı bir düzeyde kaldığını hatırlatıyor.

ASKİ açıkladı: Barajlarda kritik doluluk, adım adım yüzde 40’a koşuyor

TOPRAK SUYA AÇ BUHARLAŞMA RİSKİ DEVAM EDİYOR

Yağış miktarındaki artışa rağmen baraj göllerinin beklenen hızda dolmamasının arkasında bilimsel gerekçeler yatıyor. Uzmanlar geçtiğimiz yıl yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle kuruyan toprağın düşen yağışı adeta bir sünger gibi emdiğini belirtiyor.

Ayrıca yükselen hava sıcaklıklarının neden olduğu buharlaşma etkisi suyun havzalara ulaşma oranını ciddi oranda düşürüyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 15 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: % 73.33

Çamlıdere Barajı: % 33.65

Çubuk 2 Barajı: % 66.65

Eğrekkaya Barajı: % 73.48

Kargalı Barajı: % 100.00

Kavşakkaya Barajı: % 57.11

Kesikköprü Barajı: % 100

Kurtboğazı Barajı: % 33.44

Peçenek Barajı: % 26,44

Türkşerefli Barajı: % 6,35

Uludere Barajı: %45.00

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'den korkutan analiz! Barajlar tamamen dolsa bile yetmiyor

İZSU paylaştı: Kuraklıktan çıkış sürüyor, yükseliş hız kesmiyor!

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan mevcut su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Genellikle yüzde (%) olarak hesaplanır ve su kaynaklarının anlık durumunu gösterir. Bu oran, şehirlerin su arz güvenliğini değerlendirmede temel göstergelerden biridir.

İçme suyu, tarım ve enerji üretimi planlamasında kritik rol oynar. Düşük oranlar kuraklık riskini, yüksek oranlar ise su fazlasını işaret eder.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, su yönetimi ve planlaması açısından hayati öneme sahiptir. Özellikle büyük şehirlerde olası su kesintilerinin önceden öngörülmesini sağlar. Tarımsal sulama, enerji üretimi ve günlük tüketim bu veriye göre planlanır.

Kuraklık dönemlerinde erken önlem alınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda taşkın riskinin kontrol edilmesinde de önemli bir göstergedir.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Baraj doluluk oranı, mevcut su hacminin toplam baraj kapasitesine bölünmesiyle hesaplanır. Elde edilen sonuç 100 ile çarpılarak yüzdeye çevrilir. Formül şu şekildedir: (Mevcut Su Miktarı / Toplam Kapasite) x 100. Örneğin 200 milyon metreküp kapasiteli bir barajda 100 milyon metreküp su varsa doluluk oranı yüzde 50 olur. Bu hesaplama düzenli ölçümlerle güncellenir.

ANKARA İÇİN GÜVENLİ BARAJ DOLULUK SEVİYESİ KAÇ OLMALI?

Ankara’da barajlar için ideal doluluk oranı genellikle yüzde 60 ile yüzde 80 aralığıdır. Bu seviyeler hem günlük tüketimi karşılamak hem de kurak dönemlere hazırlıklı olmak için yeterli kabul edilir.

Yüzde 40’ın altı riskli seviyeye işaret eder ve tasarruf önlemleri gündeme gelir. Yüzde 90 ve üzeri seviyelerde ise taşkın yönetimi önem kazanır. Mevsimsel yağışlar ve tüketim oranları bu seviyelerin değişmesine neden olabilir.