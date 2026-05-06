Huzurevlerinde yeni dönem: Yaş şartı belli oldu

Türkiye genelinde uygulanacak yeni yönetmelik, huzurevlerine kabul, bakım hizmetleri ve yerleştirme süreçlerini yeniden şekillendirdi. İlk bakışta teknik bir değişiklik gibi görünen düzenleme, özellikle kabul şartları ve yaş kriteriyle öne çıkıyor.

KABUL ŞARTLARI

Yeni düzenlemeye göre, 70 yaş ve üzerindeki bireyler doğrudan huzurevlerine başvuru yapabilecek. 60-69 yaş arasındaki vatandaşların kabul edilebilmesi için ise bakıma muhtaç olduklarını sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerde ruh sağlığının yerinde olması, bulaşıcı hastalık bulunmaması ve bağımlılık geçmişinin olmaması gibi temel kriterler aranacak.

DÖRT KADEMELİ BAKIM SİSTEMİ

Yaşlı bakım hizmetleri dört farklı seviyeye ayrıldı. Birinci seviyede bağımsız bireyler, ikinci seviyede gözetim ihtiyacı olan yaşlılar, üçüncü seviyede sürekli bakım ihtiyacı olanlar, dördüncü seviyede ise ileri düzeyde bakım gerektiren bireyler yer alacak. Bu sistemle her bireyin ihtiyacına göre farklı hizmet alması planlanıyor.

RİSKE GÖRE YERLEŞTİRME MODELİ

Yerleştirmede yeni bir model olan “risk durumuna göre yerleştirme” sistemi getirildi. Başvurular dört farklı risk grubuna ayrılacak. Kimsesiz ve bakıma muhtaç bireyler en öncelikli grup olarak değerlendirilecek. Daha düşük risk grubundaki bireyler ise sıralamaya göre yerleştirilecek. Bu değişikliğin, yoğun başvuru olan illerde bekleme sürelerini etkileyebileceği belirtiliyor.

FİZİKİ ŞARTLAR VE BAŞVURU SÜRECİ

Yeni yönetmelik kapsamında tüm merkezlerde engelli erişimine uygun alanlar, acil çağrı sistemleri ve güvenlik önlemleri zorunlu hale getirildi. Ayrıca sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Başvurular il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri, doğrudan kurumlar ya da e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru sırasında sağlık raporu, gelir durumu ve adli sicil kaydı gibi belgelerin sunulması gerekecek.