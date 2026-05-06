6 Şubat’ta 146 kişi ölmüştü: Müteahhide hapis 15 kişiye beraat kararı

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 146 can kaybına yol açan Hamidiye Sitesi 1A ve 1C bloklarının yıkılmasıyla ilgili yargılama tamamlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet Kara hakkında kararını açıkladı.

MÜTEAHHİT AHMET KARA’YA 21 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, Ahmet Kara’yı “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 21 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Sanık, son savunmasında dosyaya sunulan bilirkişi raporlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

DİĞER 15 SANIĞA BERAAT

Mahkeme, tutuksuz sanıklar A.K., C.K., C.Y., O.Y., S.S. ve T.Ö.’nün beraatine hükmetti. Ayrıca birleşen dosyada yargılanan dokuz kamu görevlisinin de ayrı ayrı beraatine karar verildi.

MAĞDUR AİLELERİNDEN TEPKİ

Duruşmada konuşan müşteki Neslihan Kurmacı, “Sitemizin sağında ve solunda binalar vardı, onlarda bir çizik bile yoktu. Neden sadece bizim sitemiz yıkıldı? Demek ki burada bir sorun var. Sanıklara hakkımı helal etmiyorum ve olası kastla yargılanmalarını istiyorum” dedi.

Müşteki Vildan Çiftçioğlu ise depremde ailesini kaybettiğini belirterek, “Anne oldum, çocuğum oldu. Bu sevinci annemle, babamla paylaşamadım. Depremden önce çok iyi bir hayatımız vardı. Şimdi ise tek başıma kaldım” ifadelerini kullandı.

AVUKATLARDAN TEPKİ: “KARAR HAYAL KIRIKLIĞI”

Müşteki avukatlarından Feriha Cansu Aksoy, kararı değerlendirerek şunları söyledi:

“Kaybedilen canlar bir depremde değil, ihmaller zinciri sonucu yitirildi. 146 kişinin hayatını kaybettiği bir olayda bu nitelendirme, fiilin ağırlığıyla hukuki karşılığı arasındaki dengeyi bozmakta ve kamu vicdanında derin bir adaletsizlik algısı yaratmaktadır. Adalet yerini bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz”

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Hamidiye Sitesi’nin 1A ve 1C blokları, 6 Şubat 2023 depremlerinde tamamen yıkılmış, 146 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında müteahhit Ahmet Kara ile birlikte 16 sanık hakkında dava açılmıştı. Kararın kesin olmadığı, temyiz yolunun açık bulunduğu belirtildi.

(AA)