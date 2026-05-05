Oğuzhan Uğur 6 Şubat depremleri davasında beraat etti

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sırasında sosyal medyada yayılan ve bölgede büyük paniğe yol açtığı iddia edilen “Hatay’da baraj patladı” paylaşımlarına ilişkin açılan davada karar açıklandı.

Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ile çalışma arkadaşları Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir'in "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme, tüm sanıkların beraatine hükmetti.

YARDIMLAR 3,5 SAAT AKSADI

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve yaklaşık 2,5 yıl süren yargılama sürecinde, toplam 8 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Müştekiler, Babala TV üzerinden yayılan asılsız haberlerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yaklaşık 3,5 saat boyunca durmasına neden olduğunu savundu.

Savcılık mütalaasında, sanıkların "basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Ancak mahkeme, yapılan incelemeler ve eksik hususların giderilmesinin ardından suçun unsurları oluşmadığı kanaatiyle beraat kararı verdi.

Oğuzhan Uğur hakim karşısına çıktı herkes birbirini suçladı

Karar uyarınca, Oğuzhan Uğur’un avukatına ödenmesi gereken 45 bin liralık vekalet ücretinin de hazine tarafından karşılanmasına hükmedildi.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINIYOR

Beraat kararının ardından açıklama yapan müşteki Hasret Yıldırım, kararı kabul etmediklerini belirterek davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını duyurdu. Yıldırım, Babala TV ekibinin kendisini devlet kurumlarının yerine koyan bir tavır sergilediğini iddia ederek, "Kimse kendini devlet yerine koyamaz; bu süreç henüz bitmedi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023’teki büyük depremlerin ardından 7 Şubat günü BaBaLa TV adlı hesaptan; ’Acil - Kahramanmaraş Türkoğlu Nurdağı’nda Kumçatı köyünde baraj patlamış ve su basıyormuş, sadece yetkililer için iletişim’ ve ’Hatay Antakya Yarseli Barajı çatlamış Allah aşkına buraya ekip yollansın çok yağmur yağıyor’ şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtilmişti.

Bu iddiaların ardından medyada durumun gerçeği yansıtmadığına dair haberler çıkmış, asılsız paylaşımların deprem bölgesindeki çalışmaları aksatarak halk arasında korku ve paniğe yol açtığı anlatılmıştı.

Oğuzhan Uğur ise savunmasında, "O anın rehavetiyle öyle bir cevap vermiş oldum, keşke önce ekibime sorsaydım. Benim milyonlara ulaşan hesaplarım var, eğer yanlış bir haber yapmak isteseydim bunu olay tarihinde 300-400 bin takipçisi olan BabalaTV hesabından yapmazdım" diyerek suçlamaları reddetmişti.