Çığ altında kalan çoban 125 gün sonra bulundu!

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yılbaşı günü meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer’den 125 gün sonra acı haber geldi. 2 Mayıs’ta yeniden başlatılan yoğun arama çalışmaları sonucunda, Gezer’in cansız bedenine ulaşıldı.

31 ARALIK'TAKİ FELAKETTEN GERİYE KALANLAR

Olay, 31 Aralık 2025 tarihinde deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Aksu Yaylası'nda yaşandı. Yaklaşık 1200 küçükbaş hayvanı otlatan 6 çoban, aniden düşen çığın altında kaldı. Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken; Kerimullah Azizulla ve Suat Temel’in cansız bedenlerine kısa sürede ulaşılmıştı. Ancak yoğun tipi ve yeni çığ riskleri nedeniyle Bülent Gezer’e ulaşılamamış ve çalışmalara 4 Ocak’ta ara verilmişti.

7 METRELİK KAR ALTINDA 120 KİŞİLİK TAKİP

Hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte 2 Mayıs’ta arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Artvin, Rize ve Erzurum AFAD ekipleri, JAK timleri ve gönüllü kuruluşlardan oluşan 120 kişilik dev ekip, yer yer 7 metreyi bulan kar tabakasını karış karış taradı.

125 GÜNLÜK BEKLEYİŞ SON BULDU

Yeniden başlatılan çalışmaların 4’üncü gününde, ekipler çığ yığınının yaklaşık 7 metre altında Bülent Gezer’in cansız bedenini tespit etti. 125 gün boyunca kar altında kalan Gezer’in naaşı, ekipler tarafından çıkarılarak otopsi ve defin işlemleri için hastaneye nakledildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

