Süper hücre fırtınasının yıkımı zam olarak dönecek! Antep fıstığında kötü haberi verdi

Gaziantep’te, geçtiğimiz gün öğleden sonra aniden bastıran süper hücre fırtınası, arkasında büyük bir yıkım bıraktı. Süper hücre fırtınası olarak isimlendirilen sağanak, dolu ve rüzgarın etkisiyle şehirde çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar ise devrildi. Derelerin taşması sebebiyle de birçok noktada su birikintileri meydana geldi. Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde ise, Antep fıstığı bahçeleri de zarar gördü.

FISTIK AĞAÇLARI YERLE BİR OLDU!

Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde “yeşil altın” olarak bilinen Antep fıstığında, bu yıl etkisini gösteren yoğun yağmur ve kar yağışları ile birlikte yüksek rekolte beklenirken, dolu ve fırtına nedeniyle bahçelerde büyük hasar meydana geldi.

"3 YILDIR KURAKLIK YAŞIYORDUK, ÇİFTÇİ BU YILDAN UMUTLUYDU"

Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Özer, bölgede çok büyük bir afet yaşandığına dikkat çekerek 3 yıldır büyük kuraklık yaşandığını söyledi. Geçtiğimiz yıl fıstıkta ‘yok yılı’ olduğunu ve çiftçinin bu yıldan umutlu oldukları halde hüsrana uğradıklarını ifade eden Özer, “Bölgemizde çok büyük bir afet oldu. Hem dolu vurgunu var hem de şu anda bulunduğumuz alanda hortumdan dolayı 22 köyümüz olumsuz etkilendi. Valimiz, kaymakamımız, il ve ilçe tarım müdürlerimiz hep sahada oldular. Hasar tespitleri yapılıyor şu anda toplam ne kadar bir zarar olduğu net değil. Hasar tespitleri sonucunda ortaya çıkacak” ifadelerine yer verdi.

Amasra’da fırtına denizi çamura çevirdi! Dalgalar 2 metreyi buldu

“Hem hortumun etkisi hem hortuma bağlı uçan çatı saclarının ağaçlara çarpması ve ekseriyetle şiddetli dolunun etkisiyle fıstık ağaçlarımız çok büyük zarar gördü. 22 köyümüzde çiftçilerimiz bu doğal afetten çok etkilendi” diyen Özer, “Üç yıldır büyük kuraklık yaşıyorduk. Geçen yıl fıstıkta ‘yok yılı’ydı çiftçi bu yıldan umutluydu bu yıl yağışlar çok iyi geçti verim çok yüksek olacak diye sevinirken dolu ve hortum çiftçiyi hüsrana uğrattı” sözlerini sarf etti.

“AĞAÇLAR KENDİNİ ÜÇ YILDA ANCAK TOPARLAYACAK”

Gaziantep Ziraat Odası İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit ise, yaşanan afete ilişkin yaptığı açıklamada “İki, üç yıldır ciddi kuraklık sorunu yaşıyorduk ve çiftçi hep zarar ediyordu. Çiftçi umutla her yıl toprağını ekti. Bu bir doğal afet. Bu yaşıma kadar ben böyle bir afet görmedim. Dolu vurdu, fıstıklar gitti. Fıstığın gitmesiyle kalmadı, dolu ve hortumdan zarar gören bu ağaçlar kendini üç yılda ancak toparlayacak” dedi.

'Süper Hücre' fırtınası iki ili vurdu: 1 ölü 51 yaralı! 39 okulda eğitime ara verildi

“Gaziantep’te Şehitkamil ilçesinden 3 köy, Karkamış ilçesinden 15 köy, Araban ilçesinde 7 köy, Oğuzeli ilçesinde 20 köy, Nizip ilçesinde 24 köyümüz hortum, dolu ve sağanak yağıştan olumsuz etkilendi. Bu köylerimiz arasında yüzde yüz etkilenen köylerimiz de var. Hasarlar Tarım İl Müdürlüğümüzün tam çalışmasının bitmesi ile kesinleşecek” ifadelerini kullanan Yiğit, “Çiftçilerimiz mağdur. Çiftçilerimize yetkililerimizden destek bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“BU DURUM FISTIK FİYATLARINA DA YANSIYACAKTIR”

Yiğit, sözlerinin devamında “Hortumun etkili olduğu alanlarda ağaçlar çok zarar gördü. Kimi ağaçları köküyle söktü, kimisini kırdı. Dolu olan yer iki yılda düzelmez. Ziraat Odaları Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar ile görüştük ve rapor bekliyor bizden. Çiftçilerimiz destek bekliyor” diyerek “Hortumun etkili olduğu fıstık bahçelerimiz neredeyse tamamen bitti. Demir elektrik direklerini söken, ağaçları kırıp köküyle söken bu hortum olayında can kaybımızın olmaması tek sevinç noktamız” açıklamasında bulundu.

“Çiftçi bu yıl fıstık için piyasalardan çok umutluydu. Bu yıl ‘var yılı’ydı ve yüksek rekolte bekliyorduk. Fakat bu dolu ve hortum çiftçinin sevincini içinde bıraktı” sözlerini sarf eden Yiğit, “Çiftçimiz bahçeleri için budamasını yaptı ilaçlarını sıktı, bakımlarını yaptı ağaçları bu seviyeye getirdi ancak bununla karşılaştık. Şu anda fıstık rekoltesini de kestiremiyoruz. Bu durum fıstık fiyatlarına da yansıyacaktır’’ ifadelerini kullandı. (DHA)