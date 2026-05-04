Amasra’da fırtına denizi çamura çevirdi! Dalgalar 2 metreyi buldu

Bartın'ın Amasra ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreye ulaştı. Karadeniz'de balıkçı tekneleri fırtına nedeniyle limana demirlendi. Yağışla birlikte denizin rengi de çamur rengine döndü.

Meteoroloji’nin uyarıları sonrası Bartın’ın Amasra ilçesinde sert bir fırtına ve yağış etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü ilçede, kuzeydoğu yönünden rüzgarın hızı saatte 50 kilometreyi buldu.

DALGALAR 2 METREYE ULAŞTI

Amasra Büyük Liman’da hırçınlaşan Karadeniz, dev dalgalar oluşturdu. Mendireğe çarpan dalgaların boyu yer yer 2 metreye kadar yükseldi. İlçe merkezinde ise sağanak yağış etkili oldu. Metrekareye tam 30 kilogram yağış düştü.

DENİZ ÇAMUR RENGİNE DÖNDÜ

Şiddetli yağışlar sonrası Ahatlar köyünden gelen Değirmenağzı Deresi çamur akmaya başladı. Derenin taşıdığı toprak ve mil denize dökülünce, Amasra’nın o meşhur mavi suları tamamen çamur rengine büründü.

TEKNELER KARADENİZ'E AÇILAMADI

Sahil Güvenlik ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler fırtına nedeniyle denize açılmazken, limana demirlendi.

Polis ekipleri de özellikle Kemere Köprüsü ve liman çevresinde devriye gezip bölge halkına fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

