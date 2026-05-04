Park yeri tartışmasında güvenlik görevlisini darbettiler!

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bulunan bir sitenin girişine aracını park etmek isteyen bir sürücü, kendisini uyaran özel güvenlik görevlisiyle tartıştı. Daha sonra yanına aldığı kalabalık bir grupla geri dönen saldırgan, güvenlik görevlisini darbetti. Darbedilen güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde bulunan 15 katlı bir sitenin önünde, geçtiğimiz gün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, otomobilini site girişine park etmek isteyen sürücü özel güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı. Bunun üzerine, sürücüsüyle güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.

KALABALIK GRUPLA DÖNÜP GÖREVLİYE SALDIRDI!

Tartışmanın ardından aracıyla olay yerinden uzaklaşan sürücü, yaklaşık yarım saat sonra kalabalık bir grupla geri dönüp güvenlik görevlisine saldırdı.

Grup, aldığı tekme ve yumruklarla yere düşen görevliyi darbetmeye devam etti. Saldırganlar, kısa süre sonra çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ HASTANEYE KALDIRILDI!

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan güvenlik görevlisi, ise hastaneye götürüldü. Hastaneden darp raporu alan güvenlik görevlisinin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

