Bahçeli’den Amedspor mesajı: Memnuniyetle karşılıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amedspor’un Süper Lig’e yükselme başarısını yazılı bir mesajla tebrik etti. Amedspor Kulüp Başkanı Nahit Eren’e hitaben gönderilen mesajda Bahçeli, kulübün kuruluşundan bugüne kadarki sürecine ve Diyarbakır’ın toplumsal yapısına dair değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRK FUTBOLU ADINA KIYMETLİ BİR GELİŞME"

Devlet Bahçeli, mesajında Amedspor’un Süper Lig’e çıkışını şu sözlerle değerlendirdi:

"1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Amedspor’un, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır’ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum."

DİYARBAKIR İÇİN EKONOMİK VE SOSYAL CANLANMA TEMENNİSİ

Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel önemine dikkat çeken MHP lideri, sportif başarının şehre katkı sunacağını belirtti. Bahçeli, "Tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve kadim hafızasıyla en değerli şehirlerimizden birisi olan Diyarbakır’ımızın, bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanmasını temenni ediyorum" dedi.

"KARDEŞLİK HUKUKUNA KATKI SUNACAĞINA İNANCIM TAM"

Futbolun birleştirici gücüne vurgu yapan Bahçeli, mesajının devamında kulüpten beklentilerini ve inancını şu ifadelerle aktardı:

"Futbol kulübünüzün Süper Lig’e yükselişinin şehrimizin marka değerinin güçlenmesine, gençlerimizin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağına inancım tamdır. Bu itibarla Amedspor’un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye’mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum."

2026-2027 SEZONU İÇİN BAŞARI DİLEĞİ

Mesajının sonunda kulübün tüm bileşenlerini tebrik eden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu duygu ve düşüncelerle sizin şahsınızda başta Amedspor Kulübü’nün değerli yöneticileri olmak üzere, tarihi başarının elde edilmesinde alın teri ve gayreti bulunan teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve Amedspor taraftarlarını ayrı ayrı tebrik ediyor; 2026-2027 sezonunun Amedspor’a, Diyarbakır’ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." (DHA)