Amedspor Süper Lig'e çıkar çıkmaz harekete geçti: Mauro Icardi bombası

Son hafta maçlarının bitmesiyle 1. Lig’i ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselen Amedspor, sürpriz bir hamle yapmak için harekete geçti.

Yıldız transferi yaparak Süper Lig’e iddialı bir giriş yapmayı planlayan Diyarbakır ekibi, Galatasaray’ın yıldız futbolcusunu gözüne kestirdi.

AMEDSPOR’DAN ICARDI HAMLESİ

Amedspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’yi transfer etmek istiyor.

Galatasaray’a veda etmesi beklenen Icardi için Arjantin’in River Plate kulübü hazırda bekliyor.

Amedspor’un bu transfer için ciddi sponsorlar ile görüşme yaptığı ve oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı aktarıldı.

Amedspor yönetimi, Icardi’nin Diyarbakır’a getirilmesinin imaj açısından da büyük fark yaratacağını düşünüyor.

DIAGNE - ICARDI İKİLİSİ

Diyarbakır ekibi, takımın golcüsü Mbaye Diagne’nin yanına Mauro Icardi’yi de katarak gol yollarını iki gol kralı ile güçlendirmeyi hedefliyor.