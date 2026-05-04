Şampiyon takıma Servet Çetin iddiası

Sezonu Sarıyer'de tamamlayan teknik direktör Servet Çetin'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Çetin'in sezonu şampiyon olarak bitiren takımın başına geçeceği iddia edildi.

Sarıyer'in zor durumdayken başına geçen ve takımı TFF 1. Lig'de tutmayı başaran teknik direktör Servet Çetin'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Servet Çetin, futbolu bıraktıktan sonra Sivasspor'un teknik direktörlüğünü yapmış, ardından Amedspor'u çalıştırdıktan sonra Sarıyer'e geçmişti.

Çetin'in Ajansspor'daki habere göre şimdi de TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak TFF 1. Lig'e çıkan Batman Petrolspor'un teknik direktör adayı olduğu ileri sürüldü.
Batman Petrolspor, TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonunu 83 puanla en yakın rakibi Muğlaspor'un 11 puan önünde şampiyon tamamladı ve Trendyol 1. Lig'e çıktı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA OYNADI

45 yaşındaki Servet Çetin, futbol oynarken Denizlispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında oynadı.
Milli takımda da 59 kez forma giyen Çetin, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe adımını attı. Sivasspor ve Amedspor'da çalıştıktan sonra geçen sezon Sarıyer'de görev yaptı.
Çetin'in şimdi de Batman Petrolspor'un teknik direktörü olabileceği belirtildi.
Batman Petrolspor'un diğer teknik direktör adayının da İsmet Taşdemir olduğu ileri sürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

