Erzurumsporlu futbolcuya Galatasaray ve Trabzonspor talip oldu

Erzurumspor TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşırken futbolcularının performansları da dikkat çekti.

Mavi beyazlı takımın bazı futbolcuları transfer döneminin gözdeleri arasına girerken, genç futbolcu Yakup Kırtay'a Galasaray ve Trabzonspor'un talip olduğu ileri sürüldü.

Erzurumspor FK şampiyonluk kupasını aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin 22 yaşındaki oyuncuyu takımlarında görmek istedikleri iddia edildi.

BELÇİKA TAKIMLARI DA PEŞİNDE

Belçika basınındaki habere göre Yakup Kırtay'ı Belçika Ligi'nden Union Saint-Gilloise ile Club Brugge'un da transfer listelerine aldıkları belirtildi.



22 yaşındaki Yakup Kırtay, futbola Erzurumspor'un altyapısında başladı.

2021-2022 sezonunda A takıma alınan Yakup Kırtay, geçen sezondan bu yana takımın değişmez oyuncularından oldu.

Stoper ve orta saha oynayan genç futbolcu Erzurumspor şampiyon olurken 35 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.