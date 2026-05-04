Mario Lemina'nın sözleşmesi uzadı
Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyonu devreye girdi. Deneyimli orta saha, 1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı terletecek.
Galatasaray'da Mario Lemina gelişmesi yaşandı.
Gabonlu yıldız orta sahanın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi.
Lemina'nın sözleşmesinde bu sezon resmi maçların en az yüzde 60'ına 11'de çıkması halinde kontratının otomatik 1 yıl daha uzama maddesi bulunuyordu.
1 YIL DAHA GALATASARAY'DA
Lemina, Süper Lig'de oynanan Samsunspor maçına ilk 11'de başladı ve bu sezon tüm resmi maçlarda 32. kez sarı kırmızılı formayla 11'de yer aldı.
Bu yüzdeyi ligin bitimine 2 hafta kala yakalayan Lemina, 1 yıl daha Galatasaray forması giyecek.
MARIO LEMINA'NIN PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Okan Buruk'un vazgeçilmezi Mario Lemina, 2 kez gol sevinci yaşarken 2 de asist yaptı.