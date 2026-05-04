"Aday olacak mı olmayacak mı?" diye beklenirken: Flaş Aziz Yıldırım iddiası

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Kongrede başkan Sadettin Saran aday olmayacağını açıkladı. Hakan Safi ile Barış Göktürk adaylıklarını duyurdu. Mehmet Ali Aydınlar'ın da aday olacağını yakın çevresine iletmesinin ardından gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi.

Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merakla beklenen Yıldırım'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Now Spor'da konuşan eski futbolcu Tümer Metin, Yıldırım'ın aday olması halinde diğer adayların çekilebileceğini ileri sürdü.

"AÇIKLARSA 3 ADAY DÜŞER"

Tümer Metin, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Aziz Yıldırım adaylığını koyarsa bence diğer 3 adayın da düşeceği kanaatindeyim. Aziz Yıldırım'ın önünü açacağı kanaatindeyim.

O zaman bir adayla seçime gidilebilir. Sanki böyle Aziz Yıldırım'a da itibarını geri vermek gibi bir durum olabilir. Bence çekilirler. Diğer tarafı da Aziz Yıldırım adaylığını koymazsa, 3 adaylı seçimin de çok hareketli geçeceği kanaatindeyim.

Mehmet Ali Aydınlar daha önce seçim görmüş, ismi Fenerbahçe ile çok uzun zamandır anılan, istenilen ve beğenilen biri. Barış Göktürk'ün de çok yakınındaki arkadaşlarını tanıyorum. Onlar da çok istekli ve arzulular, özellikle seçim konusunda. Her platformda, her yerde de dile getiriyorlar bunu.

Hakan Safi'nin de bir yöneticilik ve Ali Koç döneminde seçim tecrübesi var. Onun da çok istekli olduğuna dair bilgiler var. Ben sanki 2 adaylı bir seçim olacağı kanaatindeyim."