"Aday olacak mı olmayacak mı?" diye beklenirken: Flaş Aziz Yıldırım iddiası

"Aday olacak mı olmayacak mı?" diye beklenirken: Flaş Aziz Yıldırım iddiası
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de olağanüstü kongre 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Kongre öncesi "Aday olacak mı olmayacak mı?" kararı merakla beklenen Aziz Yıldırım'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Kongrede başkan Sadettin Saran aday olmayacağını açıkladı. Hakan Safi ile Barış Göktürk adaylıklarını duyurdu. Mehmet Ali Aydınlar'ın da aday olacağını yakın çevresine iletmesinin ardından gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi.

Fenerbahçe bu gelişmeyle çalkalanıyor: Aziz Yıldırım'dan kongre öncesi flaş kararFenerbahçe bu gelişmeyle çalkalanıyor: Aziz Yıldırım'dan kongre öncesi flaş karar

Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merakla beklenen Yıldırım'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Now Spor'da konuşan eski futbolcu Tümer Metin, Yıldırım'ın aday olması halinde diğer adayların çekilebileceğini ileri sürdü.

"AÇIKLARSA 3 ADAY DÜŞER"

Tümer Metin, şu ifadeleri kullandı:
"Eğer Aziz Yıldırım adaylığını koyarsa bence diğer 3 adayın da düşeceği kanaatindeyim. Aziz Yıldırım'ın önünü açacağı kanaatindeyim.
O zaman bir adayla seçime gidilebilir. Sanki böyle Aziz Yıldırım'a da itibarını geri vermek gibi bir durum olabilir. Bence çekilirler. Diğer tarafı da Aziz Yıldırım adaylığını koymazsa, 3 adaylı seçimin de çok hareketli geçeceği kanaatindeyim.
Mehmet Ali Aydınlar daha önce seçim görmüş, ismi Fenerbahçe ile çok uzun zamandır anılan, istenilen ve beğenilen biri. Barış Göktürk'ün de çok yakınındaki arkadaşlarını tanıyorum. Onlar da çok istekli ve arzulular, özellikle seçim konusunda. Her platformda, her yerde de dile getiriyorlar bunu.
Hakan Safi'nin de bir yöneticilik ve Ali Koç döneminde seçim tecrübesi var. Onun da çok istekli olduğuna dair bilgiler var. Ben sanki 2 adaylı bir seçim olacağı kanaatindeyim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Spor
A Milli Takım'ın maçı Fenerbahçe'nin stadında oynanacak
A Milli Takım'ın maçı Fenerbahçe'nin stadında oynanacak
Zehra Güneş farkına varamadı
Zehra Güneş farkına varamadı