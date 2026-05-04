A Milli Takım'ın maçı Fenerbahçe'nin stadında oynanacak

2026 Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçları yapacak olan A Milli Futbol Takımımız'ın mücadeleleri hangi statta oynayacağı belli oldu.

Türkiye - Kuzey Makedonya mücadelesi 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Venezuela - Türkiye maçı ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

''A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.

Buna göre, Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak''