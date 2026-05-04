A Milli Takım'ın maçı Fenerbahçe'nin stadında oynanacak

Dünya Kupası hazırlıkları öncesi Kuzey Makedonya ile karşılaşacak olan Türkiye'nin maçı Fenerbahçe'nin stadı Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

2026 Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçları yapacak olan A Milli Futbol Takımımız'ın mücadeleleri hangi statta oynayacağı belli oldu.
Türkiye - Kuzey Makedonya mücadelesi 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Venezuela - Türkiye maçı ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:
''A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.
Buna göre, Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

