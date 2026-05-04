Fenerbahçe'ye Ederson müjdesi: Kurtuluş yolu gözüktü

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Ederson'a dair tartışmalar devam ediyor. Brezilyalı kaleci takımda istenmeyen adam ilan edilirken yolların ayrılması isteniyor.

AYRILIK İÇİN 22 MİLYON EURO İSTİYOR

Oyuncu da menajerine kulüp bulmasını söylese de bedelsiz ayrılığa sıcak bakmıyor. Sarı-lacivertlilerde 2 yıllık sözleşmesi bulunan Ederson kalan maaşı olan 22 milyon euroyu talep ediyor.

AL NASSR TALİP OLDU

Ederson'un bu talebi nedeniyle ayrılık zora girerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr, Ederson'a talip oldu.

ARAPLAR ÖDEMEYE HAZIR

Sözcü'de yer alan haberde; Arapların, deneyimli kalecinin talep ettiği 22 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

SEZONU KAPATTI

Derbinin hakemi Yasin Kol'a yönelik sözleri ve oyundan çıkarken VAR monitörünü yumruklaması nedeniyle 3 maç ceza alan Ederson sezonu kapattı.

PERFORMANSI

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, 36 maçta 35 gol görürken 13 maçta kalesini gole kapattı.