Fenerbahçe'ye Ederson müjdesi: Kurtuluş yolu gözüktü

Fenerbahçe'ye Ederson müjdesi: Kurtuluş yolu gözüktü
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Ederson, takımdan ayrılmak için sözleşmesinde kalan 22 milyon euroyu talep ediyor. Oyuncunun bu talebi işleri zorlaştırsa da sürpriz bir gelişme yaşandı. Oyuncuyu transfer etmek isteyen Al Nassr'ın parayı ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Ederson'a dair tartışmalar devam ediyor. Brezilyalı kaleci takımda istenmeyen adam ilan edilirken yolların ayrılması isteniyor.

AYRILIK İÇİN 22 MİLYON EURO İSTİYOR

Oyuncu da menajerine kulüp bulmasını söylese de bedelsiz ayrılığa sıcak bakmıyor. Sarı-lacivertlilerde 2 yıllık sözleşmesi bulunan Ederson kalan maaşı olan 22 milyon euroyu talep ediyor.

fnkmghng.jpg

AL NASSR TALİP OLDU

Ederson'un bu talebi nedeniyle ayrılık zora girerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr, Ederson'a talip oldu.

ARAPLAR ÖDEMEYE HAZIR

Sözcü'de yer alan haberde; Arapların, deneyimli kalecinin talep ettiği 22 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

SEZONU KAPATTI

Derbinin hakemi Yasin Kol'a yönelik sözleri ve oyundan çıkarken VAR monitörünü yumruklaması nedeniyle 3 maç ceza alan Ederson sezonu kapattı.

PERFORMANSI

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, 36 maçta 35 gol görürken 13 maçta kalesini gole kapattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Spor
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları ortaya çıktı
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları ortaya çıktı
Galatasaray soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı
Galatasaray soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı