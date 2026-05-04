Galatasaray'ın TFF'ye yapacağı şampiyonluk başvurusu iptal oldu
Samsunspor'a mağlup olan Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları ertelenmek zorunda kaldı. TFF'ye başvurarak kupanın Antalyaspor maçında stada getirilmesini isteyecek olan sarı-kırmızılılar bu plandan vazgeçmek zorunda kaldı.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'la karşılaştı. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk maçında rakibine 4-1'lik skorla mağlup oldu.
KUPANIN GETİRİLMESİ İSTENECEKTİ
Alınan mağlubiyet nedeniyle sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamaları da ertelenmek zorunda kaldı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kazanılsaydı TFF'ye başvuruda bulunarak kupanın Antalyaspor maçına getirilmesini isteyecekti.
BAŞVURU PLANI İPTAL OLDU
Ancak Samsunspor karşısında alınan sürpriz mağlubiyet nedeniyle şampiyonluk ertelenince başvuru da yapılamadı.
ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'la karşılaşacak. 9 Mayıs Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.