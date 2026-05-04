Beşiktaş yarı final öncesi kötü haberi duyurdu

Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, Milot Rashica'nın uyluk kemiğinde ödem tespit edildiğini duyurdu.

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber geldi.

UYLUK KEMİĞİNDE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Kosovalı futbolcunun uyluk kemiğinde ödem tespit edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılan futbolcumuz Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

YARI FİNALDE KONYASPOR'LA KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'la karşılaşacak. 5 Mayıs Salı günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

