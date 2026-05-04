Premier Lig'i kovalayan Acun Ilıcalı yıldızını kaybedebilir

Real Betis, Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde forma giyen Oli McBurnie'ye talip oldu.

İngiltere Championship'in son haftasında Hull City sahasında Nowrwich City'yle karşılaştı. MKM Stadyumu'nda oynanan maçı Hull City 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

PREMIER LİG İÇİN MÜCADELE EDECEKLER

Bu sonuçla birlikte 73 puana ulaşan Hull City, 6. sıraya yükselerek play-off'lara katılmaya hak kazandı.
Premier Lig'e yükselmek için mücadele edecek olan turuncu-siyahlılar için İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

REAL BETIS MCBURNIE'YE TALİP OLDU

La Liga ekiplerinden Real Betis, Hull City'nin golcüsü Oli McBurnie'yi kadrosuna katmak istiyor. İspanyol kulübünün oyuncu için ciddi bir bonservis bedeli ödeyebileceği kaydedildi.

39 MAÇTA 18 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Hull City formasıyla 39 maça çıkan Oli McBurnie, 3 bin 109 dakika sahada kaldı. İskoç futbolcu, 18 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray'ın yıldızı şarkıcı oldu: Klibi Rams Park'ta çekti
Emre Belözoğlu'ndan son hafta için Galatasaray uyarısı
