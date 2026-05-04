Emre Belözoğlu'ndan son hafta için Galatasaray uyarısı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezonun son haftalarına girilirken takımının durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Okan Üniversitesi’nde düzenlenen Futbol Zirvesi’nden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki teknik adam, ligde kalma yarışında kritik bir döneme girdiklerini vurguladı.

Süper Lig’de 32 puanla 13’üncü sırada yer aldıklarını hatırlatan Belözoğlu, kalan iki haftaya diğer rakiplere kıyasla avantajlı girdiklerini belirtti. 45 yaşındaki teknik adam, bu avantajı koruyacak güce sahip olduklarını ifade ederken, sezonun genel olarak hem izleyiciler hem de teknik ekipler açısından farklı zorluklar barındırdığını dile getirdi.

"BİRAZ DAHA AVANTAJIMIZ VAR"

Belözoğlu, “Herkes için gerçekten zor. Bizim konumumuzdaki takımlar için iyi motive olmak ve doğru planlama yapmak gereken süreç. Kendimize göre tecrübelerimiz oluştu. Kasımpaşa dışında hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Avantajımız var. Oyuncularımızı son 2 haftaya motive edip olabildiğince puanlar almak önemli. Diğer takımlara göre biraz daha avantajımız var. Bunu koruyabilecek gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Değişik bir sezon oldu. Ligin sonuna kadar geldik. Hiçbir şey net değil. İzleyiciler adına keyifli ama oyuncular ve teknik adamlar için çetrefilli olabiliyor. İnşallah iyi biteceğine inanıyorum. Zorlu bir göreve talip olduk ve zor bir süreçti. İnşallah iyi tecrübelerle mutlu bir son yaşarız” ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLSA DAHİ KAZANMA ODAKLI ÇIKACAKTIR"

Ligin 33’üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacakları maçın önemine de değinen Emre Belözoğlu, rakiplerinin kazanmak zorunda olduğuna dikkat çekti. Son hafta karşılaşacakları Galatasaray’ın durumuna bakmaksızın sahaya kazanma hedefiyle çıkacağını belirten Belözoğlu, “İyi bir takımımız var. Gençlerbirliği'nden 4 puan öndeyiz. Onların mutlaka galip gelmesi gerekiyor. İki takım içinde zor olacak. Ben takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağım. Hiçbir maçın kolay geçeceğini düşünmüyorum. Son haftada karşılaşacağımız Galatasaray, şampiyon olsa dahi bize karşı planlı ve kazanma odaklı çıkacaktır. Her şeyden önemlisi bizim için önümüzdeki maç. Öbür türlü senaryoda da ne yapmamız gerekiyorsa her şeyi yapmaya çalışacağız” sözlerini sarf etti. (DHA)